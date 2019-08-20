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中職／李茲狂飆13K追平隊史 12勝獨居勝投王

2019-08-20 22:27聯合報 記者藍宗標╱即時報導

桃猿先發投手李茲。記者黃仲裕／攝影
桃猿先發投手李茲。記者黃仲裕／攝影
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Lamigo桃猿隊洋投李茲今天在台南球場大演三振秀，對統一獅之戰先發六局，只被揮出兩支安打，狂飆13次三振，寫下個人單場新高，也追平隊史紀錄，猿隊終場7：2獲勝，他成為本季首位12勝投手。

李茲用105球完成六局任務，優質表現奪下五連勝，投完六局只被陳鏞基揮出兩支安打，獅隊其餘打者完全掛零，光是前三棒林靖凱、林安可、潘武雄就被他賞了八次三振，後兩人各三次，黃恩賜也吞兩K。

李茲面對22人次投出13K，連兩戰飆出二位數三振，本季累積四次單場10K以上；他光是近四戰就飆出41K，本季累積奪三振141次，穩居全聯盟第一。

李茲也是繼2004年萊特、2015年艾肯之後，隊史第三位締造單場13K紀錄的投手。

猿隊打線面對獅隊先發投手亞力克，前三局掛零，四局上攻下全場第一分，五局上以四支安打、包括陳俊秀兩分砲攻下四分奠定勝基；亞力克投五局，被揮出11支安打、失五分，吞下本季第四敗，來台首勝還未開張。

猿隊全場揮出14支安打，除了陳俊秀第16轟，林立八局上追加陽春砲，本季第14轟出爐，猿隊下半季18勝12敗穩住龍頭，領先中信兄弟隊一場勝差，獅隊掉到9勝21敗，仍是唯一不到十勝球隊，已落後猿隊九場勝差。

陳俊秀統一獅

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