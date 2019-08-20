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圖／中職李茲投六局無失分13K 桃猿擊敗統一

2019-08-20 22:20聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

統一與桃猿在台南市立棒球場的比賽，桃猿先發投手李茲發揮神級水準，只投六局就拿下13K，而且無失分的完全表現，終場桃猿就以7比2擊敗統一。

桃猿第二棒林立單場四個打數二安打，得到三分打點。記者黃仲裕／攝影
桃猿第二棒林立單場四個打數二安打，得到三分打點。記者黃仲裕／攝影
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桃猿先發投手李茲主投六局無失分投出13K。記者黃仲裕／攝影
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