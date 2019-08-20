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影／暴力猿發威連下4分 五局結束5比0暫時領先統一

2019-08-20 20:46聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

統一獅與桃猿在台南市立棒球場的比賽，雙方前三局沒有越雷池一步，直到四、五局上半，桃猿打線展開攻勢，尤其在第五局拿下四分，包含第五棒陳俊秀擊出左外野方向兩分全壘打。五局結束，桃猿5比0暫時領先統一。

桃猿第二棒林立五局上半擊出中外野深遠飛球形成三壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／...
桃猿第二棒林立五局上半擊出中外野深遠飛球形成三壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
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統一獅先發投手亞力克主投五局失五分。記者黃仲裕／攝影
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桃猿第三棒藍寅倫五局上半擊出左外野方向小飛球落點巧妙形成安打，帶有一分打點。記者...
桃猿第三棒藍寅倫五局上半擊出左外野方向小飛球落點巧妙形成安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
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桃猿第五棒陳俊秀五局上半擊出左外野方向兩分全壘打。記者黃仲裕／攝影
桃猿第五棒陳俊秀五局上半擊出左外野方向兩分全壘打。記者黃仲裕／攝影
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桃猿先發投手李茲主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
桃猿先發投手李茲主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
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統一獅陳俊秀Lamigo桃猿

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