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中職／獅隊戰績直直落 洋投效率4隊最差

2019-08-20 15:53聯合報 記者藍宗標╱即時報導

統一獅隊今年一直挨打，洋投效率不佳也是原因之一，羅里奇(左)、瑞安(右)今年各只...
統一獅隊今年一直挨打，洋投效率不佳也是原因之一，羅里奇(左)、瑞安(右)今年各只有4勝。 聯合報系資料照
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中職「831洋將大限」只剩11天，各隊如何選定三名洋投，留用到球季結束，將成為決定本季戰績的關鍵；統一獅隊今年一直挨打，洋投效率不佳也是原因之一，未來是否改變尋人方式，值得球團高層好好思考。

獅隊本季用了五名洋投，其他三隊都是四人，從目前績效看來，獅隊12勝20敗是各隊最差數字，比起Lamigo桃猿隊22勝12敗、富邦悍將隊23勝23敗、中信兄弟隊17勝18敗，確實有一段落差。

中職各隊長年以來，很少派遣專屬球探到外國尋才，看來也不想在這方面多做投資，尋找洋投都透過經紀人引進，是不是真的符合戰力需求，只有人到台灣才知。

中職最近幾年還有一個現象，不只一隊同時尋找洋投時，甚至傳出經紀人到處推銷、比價的狀況，難怪一而再、再而三看到所謂「攔胡」事件，球團這種尋找外籍選手的方式，不管如何都要承受風險。

獅隊本季34勝紀錄是四隊最慘，球季賽已經進行3/4，洋投只包辦12勝，羅里奇、瑞安去年聯手投出20勝，今年碰到受傷、調整問題，各只有四勝，今晚排定先發對決猿隊的亞力克，還在一勝難求的階段，光是這三人加起來就有13敗。

獅隊目前最多勝投手是37歲老將潘威倫5勝，投手排行榜並列第八，隊上五名先發場次最多的投手（另四人是江辰晏、施子謙、羅里奇、瑞安）合計74戰投出21勝30敗，勝率只有4成12。

中職施子謙富邦悍將統一獅

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