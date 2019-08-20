中職／隊史30周年大崩盤 獅隊近11季最大危機

2019-08-20 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



獅隊目前戰績只有9勝20敗，落後排名第一的猿隊八場勝差，若再沒起色，恐怕上下半季都會墊底。 聯合報系資料照 記者許正宏／攝影 分享 facebook

統一獅隊今天在台南球場迎戰Lamigo桃猿隊，將是兩隊下半季第30場出賽，獅隊目前戰績只有9勝20敗，落後排名第一的猿隊八場勝差，下半季後半段賽事如果沒有夠水準的表現，隊史30周年恐怕嘗到上、下半季和全年排名墊底的滋味。

獅隊最近一次上、下半季和整季勝率都最後一名是2015年，當時49勝2和69敗，也是中職從2009年起縮成四隊、各隊出賽增至120場後，年度最慘表現；沒想到今年打到目前為止，進度更是落後，從現有勝率3成86（34勝1和54敗）看來，一旦無法觸底反彈，恐怕會比2015年更難看。

獅隊上半季25勝1和34敗墊底，落後季冠軍猿隊十場勝差，原任總教練黃甘霖下台負責，由隊史最年輕教頭劉育辰接掌兵符，但球隊體質沒有改變，下半季團隊打擊率2成67、長打率3成80、安打269支、打點117分、得125分都在四隊墊底，全壘打21支和富邦悍將隊並列最少，團隊防禦率5.65、被全壘打39支也是倒數第一，難怪無法提升戰績。

獅隊今年教練團訓練和調度、傷兵問題、防護團隊成效、甚至球團內部運作，都被喻為都影響戰績的原因；中職下半季賽事已進行一半，前三名球隊形成互咬局面，唯獨獅隊被遠遠拋開，落後排名第三的富邦悍將隊都有6.5場勝差，陷入2009年後、近11季最大危機。

獅隊2002年創下隊史最低勝率3成72（出賽90場32勝4和54敗），也是唯一勝率不到4成的球季，今年剩下比賽真的要把皮繃緊才行。