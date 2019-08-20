棒球／LLB少棒賽現女投手 海盜教頭讚像「雷神」

2019-08-20 16:40 聯合新聞網 綜合報導



LLB世界少棒賽代表美國中西區的弗瑞金，成為賽史第6名擔任投手的女球員。 截圖自CBS News官方推特 分享 facebook

棒球賽場上，一直以來都被男性稱霸，鮮少有女性能夠參與其中，不過美國有位女球員佛瑞金（Maddy Freking）打破固有傳統，在美國賓州舉行的世界少棒大賽（Little League World Series）中，代表中西區參賽，寫下歷史新頁。

世界少棒大賽創立後，都不允許女性球員參加比賽，在1974年放寬性別限制後，才陸續有女球員在賽事亮相。來自明尼蘇達的佛瑞金，步上前輩腳步，挑戰了大眾對於棒球侷限於男性的傳統思維，代表所屬分區出戰世界少棒大賽，成為2014年以來首位參加此賽事的女性，也是史上第19人；不僅如此，原司職二壘手的她，先前在對東南區球隊的比賽踏上投手丘，成為第6名曾在世界少棒賽擔任投手的女球員。

本周對戰東南區一役，佛瑞金於三局登板，面對1出局滿壘危機，先是讓首位打者呆站著被三振，再讓下一棒打出三壘方向滾地球，她自己下投手丘將球撿起並傳至本壘，順利化解該局窘境。雖然球隊最後以0:11大比分輸球，但佛瑞金仍證明女生也能打棒球。

球隊教練布魯姆（Greg Bloom）就對佛瑞金讚譽有加，「她雖然話不多，但總是能身體力行。其他球員也不會因為她是女生，對待她的方式就不一樣。」

隊友麥爾斯（Wyatt Myers）也聲援佛瑞金，「她每場都能有好表現，我們也都習以為常，不會感到特別驚訝。」

不僅球隊上下、整個明尼蘇達支持佛瑞金，現身觀賽的海盜總教練赫多（Clint Hurdle）也大力讚揚佛列金打破傳統的表現，甚至誇讚她像「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。