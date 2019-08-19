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日職／王柏融補足打席難度高 本季恐怕無緣上榜

2019-08-19 18:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

日本火腿隊明天作客埼玉，對西武隊展開三連戰，旅日好手王柏融首戰如果排進先發名單，將對決挑戰六連勝的西武隊洋投尼爾（Zach Neal）；火腿目前在太平洋聯盟排名第四，勝率不到五成，球季賽最後31戰壓力不小。

火腿目前出賽112場，戰績53勝5和54敗，落後洋聯龍頭軟銀隊八場勝差，但只落後排名第三的樂天隊一場，想要爭取前三名晉級季後賽資格，接下來比賽必須打出像樣的表現。

王柏融本季兩度因傷下放二軍，被迫缺席38場比賽，導致打席不符規定，目前打擊率2成78未能擠進洋聯排行榜；從這種情況看來，他想在球季結束前補足打席，重新回到排行榜，看來已經沒有太大機會。

日職各隊應賽143場，打者想進排行榜必須要有444個打席（單場平均3.1打席），王柏融目前302個，還要補足142個才行，若以單場平均四打席計算，就算未來31戰全勤出賽，還是無法如願。

洋聯目前只有30名球員符合排行榜資格，中央聯盟也只有31人，打擊率超過3成以上的打者，兩聯盟加起來只有13人。

王柏融2015到18年在Lamigo桃猿隊平均打擊率3成86，第一年只出賽29場，未進入打擊排行榜，接下來三季打擊率4成14、4成07、3成51，全聯盟排名第一、第一、第四。

王柏融日本火腿西武
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