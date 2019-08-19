夏季甲子園四強 沒有一校曾拿過冠軍

2019-08-19 17:34 中央社 東京19日綜合外電報導



夏季甲子園四強出爐，4校過去從未奪冠過，有3校是首度闖入四強。 截圖自バーチャル高校野球推特 分享 facebook

日本夏季甲子園6日開幕後，參賽的49所學校剩下明石商業、中京學院大中京、星稜及履正社4校，明天將進行四強賽，爭取奪冠機會。這4校過去從未奪冠過，有3校是首度闖入四強。

日本每日體育、朝日新聞報導，昨天八強賽事結束後，誕生兵庫縣明石商業高校、岐阜縣中京學院大學附屬中京高校（簡稱中京學院大中京）、石川縣星稜高校及大阪府履正社高校4校進入四強賽。

值得關注的是，這4校都未曾拿過春季或夏季甲子園冠軍，且除了星稜外，其他3校都是第一次闖進夏季甲子園的四強。因此，不管最後是哪一所學校拿下冠軍，都能以「令和首次甲子園冠軍」讓校名長留青史。

今天是休兵日，明天四強賽的第一場比賽將由履正社對戰明石商業；第二場比賽則由中京學院大中京出賽星稜。明天誕生的兩支勝隊，將於22日下午爭冠。

巧合的是，明天兩場賽事剛好都是相鄰府縣間的對決，來自大阪府的履正社對上鄰居兵庫縣的明石商業；來自岐阜縣的中京學院大中京對上鄰居石川縣的星稜。

上次出現大阪府與兵庫縣代表校對決的賽事，是2008年夏季甲子園大阪桐蔭高校在八強賽對上報德學園高校。當年大阪桐蔭以7比4獲勝後，最後如願奪冠。

而上次上演岐阜縣與石川縣對決賽事，是2004年夏季甲子園首輪賽事，由石川縣遊學館高校以6比3擊敗岐阜縣立岐阜商業高校，但在第二輪遭淘汰。