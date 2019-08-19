鐵人三項／梅花湖錦標賽9月登場 潛力新秀階段性驗收

2019-08-19 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



邁入第12屆的2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在下月7至8日舉行，這次比賽也是明年5場亞洲盃的選拔賽。 圖／協會提供（資料照） 分享 facebook

邁入第12屆的2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在下月7至8日舉行，這次比賽也是明年5場亞洲盃的選拔賽，同時赴大陸昆明進行高地訓練的10位潛力選手也會返台參賽，進行階段性驗收。

2008年起展開的梅花湖全國鐵人三項，今年依舊在宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區舉辦，首日進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽及標準接力賽，隔日則有半程賽及半程接力賽，前總統馬英九也是第三年再度前來挑戰半程賽。

而近期中華鐵人三項協會積極培養的潛力選手，湯子易、江家瑋、孫明諒、朱鴻君、李家豐、莊蕙名、潘昱婷、張瑞菱、陳姵瑀及陳品蒨等10人，日前赴大陸昆明進行為期一個月的高地訓練，也會返台參賽，除了20歲的李家豐將參加標準賽菁英組外，其餘9人都是參加半程賽。

中華鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，今年共吸引超過3200人報名參賽，其中國軍弟兄就有600多人，這也是全亞洲規模最大的鐵人三項賽事，「小鐵人部分，去年僅有100多人參賽，但家長看到大會安全防護做得很好，也很放心讓小朋友來參賽，今年報名人數就超過400多人。」

劉玉峯說：「鐵人三項在台灣推廣多年，近年來年齡層有年輕趨勢，也希望從青少年就開始培養，經過這段時間努力總算有立竿見影的成效。」

而今年梅花湖全國鐵人三項也首度與漆彈協會合作，參賽選手憑號碼布可免費換取20發漆彈，陪同選手一同前來的親友每人也都可以換到10發，「除了比賽外也希望能帶動休閒娛樂，之後還會與更多協會合作，讓賽事更加多元化。」

劉玉峯還透露，明年台灣將要舉辦兩場亞洲盃賽事，3月在台南、4月在花蓮，而這次梅花湖全國鐵人三項錦標賽也成為亞洲盃的國手選拔賽，除了台灣兩站外，還有大陸寧波、日本大阪及ASTC香港亞洲盃三站。