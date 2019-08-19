親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

川普批准售台戰機 陸嗆：立即取消，將採必要措施

為媒體寫稿遭送公懲會 管中閔最後陳述

運動筆記雨中的太陽十八尖山清交環校
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA克里夫蘭騎士賽季三大好球 (2018-19賽季)奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)

鐵人三項／梅花湖錦標賽9月登場 潛力新秀階段性驗收

2019-08-19 16:35聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

邁入第12屆的2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在下月7至8日舉行，這次比...
邁入第12屆的2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在下月7至8日舉行，這次比賽也是明年5場亞洲盃的選拔賽。 圖／協會提供（資料照）
分享

邁入第12屆的2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將在下月7至8日舉行，這次比賽也是明年5場亞洲盃的選拔賽，同時赴大陸昆明進行高地訓練的10位潛力選手也會返台參賽，進行階段性驗收。

2008年起展開的梅花湖全國鐵人三項，今年依舊在宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區舉辦，首日進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽及標準接力賽，隔日則有半程賽及半程接力賽，前總統馬英九也是第三年再度前來挑戰半程賽。

而近期中華鐵人三項協會積極培養的潛力選手，湯子易、江家瑋、孫明諒、朱鴻君、李家豐、莊蕙名、潘昱婷、張瑞菱、陳姵瑀及陳品蒨等10人，日前赴大陸昆明進行為期一個月的高地訓練，也會返台參賽，除了20歲的李家豐將參加標準賽菁英組外，其餘9人都是參加半程賽。

中華鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，今年共吸引超過3200人報名參賽，其中國軍弟兄就有600多人，這也是全亞洲規模最大的鐵人三項賽事，「小鐵人部分，去年僅有100多人參賽，但家長看到大會安全防護做得很好，也很放心讓小朋友來參賽，今年報名人數就超過400多人。」

劉玉峯說：「鐵人三項在台灣推廣多年，近年來年齡層有年輕趨勢，也希望從青少年就開始培養，經過這段時間努力總算有立竿見影的成效。」

而今年梅花湖全國鐵人三項也首度與漆彈協會合作，參賽選手憑號碼布可免費換取20發漆彈，陪同選手一同前來的親友每人也都可以換到10發，「除了比賽外也希望能帶動休閒娛樂，之後還會與更多協會合作，讓賽事更加多元化。」

劉玉峯還透露，明年台灣將要舉辦兩場亞洲盃賽事，3月在台南、4月在花蓮，而這次梅花湖全國鐵人三項錦標賽也成為亞洲盃的國手選拔賽，除了台灣兩站外，還有大陸寧波、日本大阪及ASTC香港亞洲盃三站。

鐵人三項
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

羽球世錦賽／輕取義大利對手 王子維開紅盤

2019-08-19 15:48

高球／程思嘉LPGA次巡封后 轉職業後首冠

2019-08-19 14:56

辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48

高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39

東亞城市足賽／亞足協認證 第6屆台中開踢

2019-08-19 16:57

PGA／飯店被雷劈起火 米克森差點錯過開球

2019-08-19 16:18

PGA╱ BMW錦標賽湯瑪斯奪冠 登最終戰頭號種子

2019-08-19 16:11

PGA╱伍茲BMW錦標賽並列37 無緣衛冕最終站

2019-08-19 16:09

中信女子公開賽／累積7500人次 觀賽人次創新高

2019-08-19 14:37

辛辛那提網賽／地主凱絲奪冠 陶瓷獎盃成焦點

2019-08-19 13:35

網球／溫哥華挑戰賽 「一哥」莊吉生奪亞軍

2019-08-19 12:52

羽球世錦賽／王子維19日出賽小天壓軸場

2019-08-19 00:34

田徑／鄭兆村鑽石賽標槍摘金 我史上第一人

2019-08-18 23:36

女運動員產假不足 美田徑大咖喊話NIKE讓步

2019-08-18 17:04

PGA／沒犯愚蠢錯誤 伍茲6字頭決戰末輪

2019-08-18 16:09

中信女子公開賽／單日觀賽人次 創林口球場新高

2019-08-18 15:50

擊劍／擋選手報名？ 中華擊劍協會：按照程序走

2019-08-18 14:03

PGA／湯瑪斯61桿創球場紀錄 潘政琮暫列24

2019-08-18 11:32

羽球世錦賽／賽程出爐 首輪小天、王子領銜

2019-08-18 10:44

辛辛那提網賽／球王出局！ 俄新星連兩站闖決賽

2019-08-18 10:12

辛辛那提網賽／返球后差一勝 芭蒂不敵俄老將

2019-08-18 09:04

中信女子公開賽／業餘女將20歲侯羽桑 職業賽首冠

2019-08-18 00:14

中信女子公開賽／侯羽桑封后 謝瑀玲拿下第三

2019-08-17 23:52

中信女子公開賽／觀賽人氣熱 抽出休旅車大獎

2019-08-17 23:52

排球／迎析強力排球挑戰賽 后里國中熱鬧開打

2019-08-17 20:57

女壘／U19世界盃兩岸交手 台灣女婿護國旗遭趕出場

2019-08-17 19:52

中信女子公開賽／揮別不順遂 侯羽桑迎首座職業賽冠軍

2019-08-17 18:18

中信女子公開賽／侯羽桑奪職業賽首冠 蔡佩穎居亞獎金百萬

2019-08-17 17:44

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德轉戰湖人有譜？ 美媒：他很有動力

2019-08-19 09:18

田徑／鄭兆村鑽石賽標槍摘金 我史上第一人

2019-08-18 23:36

日職／再見安一線之隔 王柏融5支0無緣當英雄

2019-08-18 17:26

NBA／美國隊大退潮效應 澳洲表演賽引民怨

2019-08-18 18:22

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

世界盃男籃／波格丹諾維奇壓字母哥 塞爾維亞勝希臘

2019-08-19 11:12

NBA／暴龍如何致敬雷納德？ 羅斯：退休球衣

2019-08-19 10:47

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

日職／王柏融無英雄命 火腿、樂天握手言和

2019-08-18 18:28

中職／全壘打改判 高國輝：娃娃丟出去了怎麼辦？

2019-08-18 22:52

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

籃球／台銀退役名將簡明富 回溪湖家鄉秀球技

2019-08-18 19:43

高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39

中職／台彩「恰是傳奇」刮刮樂 彭政閔再添紀錄

2019-08-19 11:45

MLB／日職雙冠王變發球機 菊池挨31轟美聯最慘

2019-08-18 19:45

MLB／沙胖歸隊吞敗 賈吉比空氣球棒致敬賈納

2019-08-19 10:35

MLB／旅美代表作 菊池雄星96球完封藍鳥

2019-08-19 08:49

MLB／阿隆索40轟破國聯紀錄 貝林格推特祝福

2019-08-19 08:20

籃球／UBA MVP姊妹檔轉戰世新 可望加盟台元

2019-08-19 06:48

中職／助日稻葉情蒐？川崎：會說王建民是左投

2019-08-19 00:25

MLB／葛蘭基7局好投 200勝入袋現役第3人

2019-08-19 07:58

中職／紐維拉連4場優質先發 兄弟逼近龍頭

2019-08-19 00:22

中職／張志豪生涯119轟出爐 再1轟追平鷹俠

2019-08-18 17:56

MLB／致敬LLB少棒 普伊格蹲著打擊引笑聲

2019-08-19 10:30

中職／紐維拉連4戰優質先發 兄弟只差猿隊半場勝差

2019-08-18 20:51

MLB／大谷第16轟出爐 期待看齊學長菊池完封勝

2019-08-19 10:03

中職／查理布朗開球 「史努比控」潘威倫盯著看

2019-08-18 19:42

MLB／新人王也要坐板凳 亞古納沒跑壘挨罰

2019-08-19 12:00

中職30／兄弟早想拆賣轉播 三商老闆反對才作罷

2019-08-19 15:40

羽球世錦賽／王子維19日出賽小天壓軸場

2019-08-19 00:34

中職30／號稱百萬象迷撐腰 終不敵職棒巨大開銷

2019-08-19 14:48

菁英盃／赴澳移訓秀成果 能仁宰南山奪冠

2019-08-18 21:39

中職30／洪瑞河談職棒：人生若水走過才知深淺

2019-08-19 14:45

NBA／對溜馬有信心 歐拉迪波：能進季後賽

2019-08-19 14:51

中職／悍將游霆崴雨後發威 成新一代「除獅機」

2019-08-19 00:18

中職／兩年3次連20場安打 王威晨走出大低潮

2019-08-18 21:54

辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48

日職／王彥程傳將加盟樂天 旅日球員再添1人

2019-08-18 20:00

NBA／盛讚保羅經紀事業成就 席佛肯定NCAA修正

2019-08-18 18:00

中職／悍將勝獅隊 游霆崴優質先發MVP

2019-08-18 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top