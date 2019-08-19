中職／張志豪下半季火力旺 威脅朱育賢全壘打王

2019-08-19 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



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中職本季賽事已打完3/4，Lamigo桃猿隊朱育賢目前25轟排名第一，有機會爭取生涯首座全壘打王；中信兄弟隊張志豪昨天對猿隊轟出三分砲，本季第22轟成為致勝一擊，從兩人近況看來，他對朱育賢威脅程度很大。

朱育賢打完開季前三個月賽事以11：8領先張志豪，六月瘋狂揮出11支全壘打，包括三次單場雙響砲，上半季結束時22：14，擴大領先差距到八支。

但朱育賢開高走低，下半季開打至今，七、八月比賽只有三支全壘打，反觀張志豪出現八轟，兩人差距又回到三支，最後1/4賽事的全壘打王之爭充滿變數。

張志豪去年22轟奪下生涯首座全壘打王，本季產量已追平，離前年球季締造的個人單季最佳24轟紀錄只差兩轟，突破這個數字看來問題不大。

朱育賢前年27轟也是個人新高，全壘打排行榜名列第二，不敵王柏融31轟紀錄，今年可望改寫自己的單季全壘打數，但要甩掉張志豪的威脅，必須加速火力才行。

中職本季已出現374支全壘打，猿隊116轟最多，接著是兄弟109轟、富邦悍將隊77轟、統一獅72轟，超過20轟的打者還有林益全，暫以21轟排名第三，他在2013年18轟奪下個人生涯首座全壘打王。