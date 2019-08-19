中職／台彩「恰是傳奇」刮刮樂 彭政閔再添紀錄

2019-08-19 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中職人氣王彭政閔上午為台彩中秋加碼與「恰恰」引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」上市記者會站台。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

兄弟象前老闆洪瑞河曾表示：「棒運低迷的時期，是恰恰一個人維繫著中職的存亡。」彭政閔連18年入選明星賽、連15年獲得票選人氣王，締造難以超越的紀錄，高昂的人氣也讓他成為第一位擁有專屬刮刮樂的職棒球員。

2001年1月6號，兄弟象領隊洪瑞河將手中象徵兄弟精神的5H帽交給一位青澀臉龐的合庫好手，成為該年中職選秀狀元的彭政閔，一待就是19個年頭，今年球季後決定高掛黃衫。

台灣運彩今天推出「恰是傳奇」刮刮樂，「恰恰」彭政閔表示：「這是運動界第一次，感到非常榮幸，讓自己在引退年多一項紀錄。」雖然台彩曾推出中信兄弟主題刮刮樂，不過運動員個人專屬還是第一次，恰恰看到自己的照片印在刮刮樂上也感覺十分新奇。

中職人氣王彭政閔上午為台彩中秋加碼與「恰恰」引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」上市記者會站台。記者侯永全／攝影 侯永全 分享 facebook

台彩這次獎項還包括100顆恰恰簽名球，這對彭政閔來說不是難事，他說：「100顆簽名球不算多，有時候球場出來就超過。」身為中職人氣王，比賽後常有球迷圍繞在球場外，就是在等候彭政閔的簽名。

面對球迷的熱情，彭政閔也幾乎有求必應，一一為他們簽名，不過恰恰也說：「有時候人太多，影響到工作人員下班，所以現在有時間的時候才會盡量簽名。」

彭政閔在今年7月7日敲出生涯第2000安，成為中職第二人，7月17日跑回生涯第1076分，刷新中職生涯得分紀錄，連16年打擊率3成、上壘率4成以上也都是後人難以超越的「恰恰障礙」，無愧「恰是傳奇」稱號。

台彩總經理蔡國基（右）與中職人氣王彭政閔（左）上午主持中秋加碼與「恰恰」引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」上市記者會。 記者侯永全／攝影 分享 facebook