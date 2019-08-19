中職／游霆崴雨後發威 悍將逆轉獅

2019-08-19 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／新北報導



游霆崴繳出優質先發。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊昨天在新莊主場對戰統一獅隊，廿一歲投手游霆崴先發登板，在比賽因雨中斷一小時後，反而越投越穩，最終繳出六點一局失兩分的優質先發，加上打線護航，終場悍將隊以六比二勝出，收下二連勝。

范國宸敲出勝利打點。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

游霆崴本季第六度先發，昨天前兩局都被攻占得點圈，在二局上被攻進兩分，讓悍將隊陷入一比二落後，比賽接著因大雨中斷一小時。游霆崴繼續登板後，沒再被揮出安打，共投六點一局，僅被敲三安，送出五次三振，拿下勝投和單場ＭＶＰ。

游霆崴透露：「第一局投得滿辛苦，發現他們都抓我變速球在打，之後就有思考怎麼改變策略。因雨暫停的時候，就讓我可以思考怎麼改變策略，投手教練余文彬和（林）宥穎學長都有跟我討論，對手都抓我變速球，所以可以考慮投直球，製造速差。」

獅隊洋投瑞安。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

游霆崴從自主培訓球員熬出頭，本季出賽九場，拿下四勝一敗，成為球隊的先發戰力，且四度對戰獅隊沒輸過、拿兩勝。雖球速不快，但他說：「前兩年都不知道自己的優點，教練團有跟我說，變化球跟控球是我的優點，要好好運用，可以掩蓋直球比較慢的缺點。」

高國輝單場2打點。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

悍將隊打線昨天則揮出十一支安打，高國輝單場三支三、貢獻兩分打點，其中在首局揮出直擊中外野全壘打牆的三分砲，經電視輔助判決被改判為一分打點的二壘打。

賽後高國輝坦言，第一時間自己也以為是全壘打，「我的感覺還不錯，所以打出去看都沒看。」

當時全場高喊「高國輝！高國輝！」他在回到休息室後就把全壘打娃娃拋上看台，不料最終只是一支二壘打，他尷尬笑說：「（娃娃）都丟出去了，怎麼辦？」