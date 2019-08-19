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中職／紐維拉連4優質先發 兄弟距龍頭剩半場

2019-08-19 00:22聯合報 記者藍宗標／桃園報導

張志豪擊出超前比數的全壘打，單場3分打點。 圖／聯合報系資料照片
張志豪擊出超前比數的全壘打，單場3分打點。 圖／聯合報系資料照片
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中信兄弟隊洋投紐維拉近況火熱，昨天對Lamigo桃猿隊之戰先發七局，只被揮出四支安打、失一分，奪下單周第二勝，兄弟終場九比四獲勝，下半季緊咬排名第一的猿隊，兩隊差距只剩半場勝差。

紐維拉連續四戰優質先發，尤其近兩戰在六天內連贏統一獅、猿隊，合計投十五局失三分，只有兩分自責，也幫助兄弟單周五戰奪下四勝，下半季戰績十七勝十三敗，只比猿隊多一敗。

紐維拉昨天唯一失分是一局下被藍寅倫轟出陽春砲，二到七局只被揮出三支安打，一共投出六次三振，本季戰績升至四勝二敗。

他說：「在美國固定投一休四，到中職後休五、休六都有，就是好好調整、全力比賽，很開心單周拿到兩勝。」

兄弟外野手張志豪二局上從猿隊先發投手洪聖欽的手中轟出三分砲，本季第廿二轟成為致勝一擊，猿隊在三連戰吞下兩敗。

紐維拉表示，今年曲球、變速球都比去年好，失控、被打爆的情況變少，防禦率成功下修，來台第二年更了解中職打者，適應度也提升。

王威晨連25場安打，強調球隊贏球最重要。 記者藍宗標／攝影
王威晨連25場安打，強調球隊贏球最重要。 記者藍宗標／攝影
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王威晨昨天五支一，七局上安打開啟兄弟五分攻勢，連續安打場次達到廿五場，成為隊史第四位連廿五戰出現安打的球員（林易增卅一場、張志豪卅場、張正偉廿七場），這支安打也是個人生涯第三百安紀錄。他說：「不會為紀錄改變什麼事，還有很多機會可挑戰，盡力打球就好，球隊贏球最重要。」

猿隊郭嚴文二○一五年連續卅三場安打紀錄，目前仍是中職史上最長。

中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿王威晨郭嚴文
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