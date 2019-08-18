中職／桃猿「辣蜜趴」 學姊回娘家學妹秀才藝

2019-08-18 23:02 中央社 桃園18日電



中職Lamigo桃猿今天在桃園主場再舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，LamiGirls學姊回娘家，跳起應援曲不含糊；學妹羚小鹿、琳妲則是輪番秀才藝，博得球迷喝采。

從2013年開始，Lamigo桃猿球團連續7年舉辦「辣蜜趴」，感謝球迷對女孩的支持，今年特地邀請前LamiGirls曉帆、采依、小咪、大米等人回到桃猿主場與球迷相見歡，還在活動中抽考新舊應援曲，讓四人展現舞藝。

曾是LamiGirls隊長的曉帆表示，今天帶著既興奮又緊張、加上期待的心情回來，看到球迷與改造後的球場很感動。

從啦啦隊轉戰空服員的大米說，很難想像自己曾經也是應援舞台上面的一員，期待有機會再為桃猿男兒加油。

除學姊回娘家，球團也在局間安排女孩個人秀，學妹羚小鹿展現苦練已久的歌喉，演唱歌手鄧紫棋新歌「差不多姑娘」，快嘴RAP驚豔全場；琳妲則是化身動漫「火影忍者」中的角色，融合「桃猿最強」的大扇子，展現舞蹈才藝，炒熱氣氛。

羚小鹿與琳妲展現才藝，回饋球迷，球迷也給予大聲喝采。兩人在表演後，直呼「10號隊友最強，永遠都是我們的家人，謝謝你們」。

「辣蜜趴」自昨天起一連兩天舉行，共吸引2萬1597名球迷進場，除賽前與果陀劇場合作的舞台劇「辣蜜新宇宙」，球團今天還舉辦簽名會、中場的遊戲互動，讓粉絲與女孩近距離接觸，感謝粉絲的支持與愛護。