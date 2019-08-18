中職／游霆崴6.1局失2分 悍將6：2勝獅隊

2019-08-18 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



悍將先發投手游霆崴。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊在主場對戰統一獅隊，游霆崴先發6.2局失2分，打線則揮出11支安打，包括高國輝單場3安2打點的「猛打賞」表現，終場悍將隊以6：2勝出，拿下近期2連勝。

1局下悍將隊在楊晉豪、胡金龍都靠內野安打上壘，高國輝接著把球掃向中外野，第一時間被判定為全壘打，但經電視輔助判決，球落在全壘打牆上緣，改判為二壘打，仍替悍將隊敲回第1分。

獅隊在2局上有所回應，黃恩賜揮出安打，潘彥廷選到保送，推進上二、三壘後，江亮緯擊出左外野高飛犧牲打追平比數，林靖凱再補上安打敲回超前分，個人連13場安打。

悍將隊接著在2局下又有攻勢，王正棠安打後，戴培峰選到四壞球保送，楊晉豪遭觸身球保送形成滿壘，而獅隊先發投手瑞安發生暴投，悍將隊跑回追平分。

5局下悍將隊高孝儀安打後，靠胡金龍的犧牲觸擊推進上得點圈，之後高國輝、范國宸連續安打攻進超前分，悍將隊要回領先。第7局高國輝再揮出帶有打點的二壘打，于孟馗滿壘時代打敲出高飛犧牲打多添1分，第8局又追加保險分，將比數改寫為6：2。

游霆崴今天先發6.1局，被敲出3支安打，送出5次三振，失2分。之後林羿豪、王尉永、范玉禹接力登板，合力守住勝利，全場僅讓獅隊敲出4支安打。游霆崴拿下本季第4勝，並獲選單場MVP，本季他對戰獅隊4場比賽沒輸過，拿下2勝0敗。