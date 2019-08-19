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日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00Hiyan

日本職棒上週有兩個跟外籍洋將有關的主要消息。

廣島鯉魚隊的洋砲巴提斯塔（Xavier Batista），被檢測出禁藥陽性反應，球團立即抹消登錄等待聯盟的裁罰。廣島隊少了本季擊出26轟的打者，又是中心主線的要角，戰力勢必受到大幅影響。面對巨人已經逐漸甩開各隊差距的央聯局勢，無疑是雪上加霜。

另外就是養樂多燕子隊的巴淪汀（Wladimir Balentien）。養樂多隊雖然已經爭冠無緣，不過也必須開始為明年球季的戰力重整做盤算，而陣中主砲巴淪汀取得日本國內FA資格，他的未來動向將緊緊牽動養樂多隊未來幾年的戰力佈署。

荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，今年球季還取得FA資格，不再受...
荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，今年球季還取得FA資格，不再受洋將名額限制。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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巴倫汀在過去的8個球季，除了2015年因傷只有1支全壘打之外，其餘的7個球季都達到單季30支全壘打，包括2013年單季60轟寫下日本職棒單季最多紀錄。今年巴倫汀已經有25支全壘打，再次達到單季30轟應該不成問題。

養樂多球團當然希望能留住這名大砲，巴倫汀本人也對媒體表達感謝養樂多球團給了他到日本發展的機會。不過對於未來的去向，巴淪汀表示：「包含其他的選項也會考量在內，可能的話希望在日本結束職業生涯！」2011年巴倫汀剛到日本發展，不過是個27歲的年輕選手，年薪也才6,000萬日幣。然而經過多年的打拼，如今已經是年滿35歲的老將，還成為NPB史上拿到FA資格外籍洋將的第10人，並且年薪已經飆漲到4億4,000萬日幣。

不過，也正是年薪高達4億4,000萬，使得養樂多隊要繼續留下他增加不少難度。畢竟養樂多隊今年在中央聯盟墊底的問題不是在攻擊（團隊總得分511分僅次於讀賣巨人隊526分），而是在中央聯盟最差的4.64團隊平均防禦率。加上今年冒出年僅19歲的村上宗隆打出28支全壘打、83分打點，有望挑戰打擊雙冠王，陣中還有中山翔太、塩見泰隆等值得栽培的年輕外野手。即使山田哲人未來有可能赴美發展，但現階段要挽救戰績真正值得重金補強的環節還是在投手群，因此願意砸下多少資金留下巴倫汀令人懷疑。

然而，巴倫汀明年的優勢在於他在拿到國內FA資格之後，上場身分將比照日本選手，而不再受到外籍球員名額限制，這對包括養樂多隊在內的NPB各個球隊都會是不小的吸引力。

巴倫汀在養樂多已是第9季，前8季除2015年受傷只打15場外，其他球季至少都能打...
巴倫汀在養樂多已是第9季，前8季除2015年受傷只打15場外，其他球季至少都能打出31轟，本季目前則是25轟。 歐新社資料照片
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一向花錢不手軟的讀賣巨人隊是最容易被直接聯想到的隊伍。2019年在原辰德為主導之下，巨人隊花了將近40億日圓補強，不過包括新洋砲畢雅努耶瓦（Christian Villanueva）以及去年加盟的葛雷諾（Alex Guerrero），年薪分別高達4億及2億2,500萬，卻都沒有打出符合身價的成績，分別只有8轟以及15轟。若不是坂本勇人、岡本和真、丸佳浩，甚至37歲的老將龜井善行等本土球員撐住場面，巨人能否有現在的領先局面還很難說，因此明年球季補強新洋砲機會不小。而巴倫汀的薪資對他們而言絕對不會是考量的點，如果真的要挑剔，還是在巴倫汀的外野守備能力。

而在守備不佳這個部份，由於太平洋聯盟的球隊有DH指定打擊制度，巴倫汀得以不用上場守備，只要發揮他的強項，而無須展現他的弱點，加上上場身分可以不受到外籍球員名額限制，巴倫汀一旦宣布投入FA市場，絕對會炙手可熱。

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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