日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

日本職棒上週有兩個跟外籍洋將有關的主要消息。

廣島鯉魚隊的洋砲巴提斯塔（Xavier Batista），被檢測出禁藥陽性反應，球團立即抹消登錄等待聯盟的裁罰。廣島隊少了本季擊出26轟的打者，又是中心主線的要角，戰力勢必受到大幅影響。面對巨人已經逐漸甩開各隊差距的央聯局勢，無疑是雪上加霜。

另外就是養樂多燕子隊的巴淪汀（Wladimir Balentien）。養樂多隊雖然已經爭冠無緣，不過也必須開始為明年球季的戰力重整做盤算，而陣中主砲巴淪汀取得日本國內FA資格，他的未來動向將緊緊牽動養樂多隊未來幾年的戰力佈署。

荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，今年球季還取得FA資格，不再受洋將名額限制。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

巴倫汀在過去的8個球季，除了2015年因傷只有1支全壘打之外，其餘的7個球季都達到單季30支全壘打，包括2013年單季60轟寫下日本職棒單季最多紀錄。今年巴倫汀已經有25支全壘打，再次達到單季30轟應該不成問題。

養樂多球團當然希望能留住這名大砲，巴倫汀本人也對媒體表達感謝養樂多球團給了他到日本發展的機會。不過對於未來的去向，巴淪汀表示：「包含其他的選項也會考量在內，可能的話希望在日本結束職業生涯！」2011年巴倫汀剛到日本發展，不過是個27歲的年輕選手，年薪也才6,000萬日幣。然而經過多年的打拼，如今已經是年滿35歲的老將，還成為NPB史上拿到FA資格外籍洋將的第10人，並且年薪已經飆漲到4億4,000萬日幣。

不過，也正是年薪高達4億4,000萬，使得養樂多隊要繼續留下他增加不少難度。畢竟養樂多隊今年在中央聯盟墊底的問題不是在攻擊（團隊總得分511分僅次於讀賣巨人隊526分），而是在中央聯盟最差的4.64團隊平均防禦率。加上今年冒出年僅19歲的村上宗隆打出28支全壘打、83分打點，有望挑戰打擊雙冠王，陣中還有中山翔太、塩見泰隆等值得栽培的年輕外野手。即使山田哲人未來有可能赴美發展，但現階段要挽救戰績真正值得重金補強的環節還是在投手群，因此願意砸下多少資金留下巴倫汀令人懷疑。

然而，巴倫汀明年的優勢在於他在拿到國內FA資格之後，上場身分將比照日本選手，而不再受到外籍球員名額限制，這對包括養樂多隊在內的NPB各個球隊都會是不小的吸引力。

巴倫汀在養樂多已是第9季，前8季除2015年受傷只打15場外，其他球季至少都能打出31轟，本季目前則是25轟。 歐新社資料照片 分享 facebook

一向花錢不手軟的讀賣巨人隊是最容易被直接聯想到的隊伍。2019年在原辰德為主導之下，巨人隊花了將近40億日圓補強，不過包括新洋砲畢雅努耶瓦（Christian Villanueva）以及去年加盟的葛雷諾（Alex Guerrero），年薪分別高達4億及2億2,500萬，卻都沒有打出符合身價的成績，分別只有8轟以及15轟。若不是坂本勇人、岡本和真、丸佳浩，甚至37歲的老將龜井善行等本土球員撐住場面，巨人能否有現在的領先局面還很難說，因此明年球季補強新洋砲機會不小。而巴倫汀的薪資對他們而言絕對不會是考量的點，如果真的要挑剔，還是在巴倫汀的外野守備能力。

而在守備不佳這個部份，由於太平洋聯盟的球隊有DH指定打擊制度，巴倫汀得以不用上場守備，只要發揮他的強項，而無須展現他的弱點，加上上場身分可以不受到外籍球員名額限制，巴倫汀一旦宣布投入FA市場，絕對會炙手可熱。