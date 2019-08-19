中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

統一獅「嘟嘟」潘威倫前天對富邦悍將繳出7局失2分優質先發，卻因缺乏隊友火力奧援，第9度挑戰陳義信兩聯盟合計最多141勝失利，一如他的棒球生涯，應該是鋒芒畢露，實則曖曖內含光。

潘威倫生涯先發307場、累計140勝、1917.1局投球、面對8026人次、投了27892球，全都是中職史上第一，投出1094次奪三振，僅次於洋投勇壯的1286K，簽約金、年薪加各向獎金，已賺進破億元新台幣，同樣是國內職棒第一人。

統一獅投手「嘟嘟」潘威倫在中職早已寫下多項紀錄，近期挑戰生涯最多勝卻是好事多磨。 聯合報系資料照片 分享 facebook

潘威倫成名很早，國中連3年都入選IBA世界青少棒賽國手，1997年IBA世界青少棒賽在台灣舉辦轟動全國，潘威倫是陣中王牌投手，投得也不錯，但焦點全在鄭嘉明身上，鄭嘉明好投連連，獲選大會最有價值球員和最佳勝率、防禦率獎(0責失分)，當時可是家喻戶曉的小球星。

2004年雅典奧運潘威倫對希臘先發6局無失分拿下勝投，對荷蘭先發6局失1分拿下第2勝，總計12局投球僅被擊出2支安打，表現神勇，但國內球迷目光都聚焦在王建民、曹錦輝、張誌家身上。

2008年北京奧運潘威倫對中國先發6.1局無失分，對加拿大後援3.1局失1分，又是近乎完美的表現。很抱歉，大家只記得陳偉殷對荷蘭勝投、許文雄對日本和美國先發繳好投、李振昌先發對古巴幾乎完全壓制。

潘威倫不止在職棒比賽傲視群倫，他代表中華隊參加國際賽時幾乎不缺席，也立下很多功勞！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

2013年經典賽對荷蘭，王躍霖先發大失水準，潘威倫緊急登板救火，投4.2局只被擊出1支安打無失分，要是沒有潘威倫壓制荷蘭大聯盟等級打線，中華隊很可能落敗，根本打不進東京巨蛋複賽，中華職棒也無法谷底反彈。

即使如此，當年經典賽光芒最耀眼的投手仍是王建民，建仔對澳洲先發6局無失分拿下勝投，複賽對日本先發6局無失分，帶領中華隊打出兩場令國人感動涕泣的經典戰役。

2015年世界棒球12強賽潘威倫對荷蘭後援3.1局無失分，一級國際賽事潘威倫對荷蘭總計投14局，僅被敲出7支安打，飆出7K、只有2保送，失1分，享「抗荷英雄」美譽；不過，那年12強賽中華隊投手焦點是郭俊麟和宋家豪。

潘威倫在2015年世界棒球12強賽對荷蘭隊的比賽中繼3.1局無失分，表現搶眼。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在亞洲職棒大賽舞台，潘威倫表現依然神勇，2007年亞職大賽潘威倫帶傷上陣，對中日龍先發6局失2分，這兩分都是非責失，無奈吞下敗投，隔年亞職大賽潘威倫對西武獅，又是先發6局失2分吞敗，因為岸孝之先發8局只失1分，潘威倫連兩年對「日本一」球隊都以遺憾收場。

看完潘威倫在國際賽戰場表現，回到中華職棒，2003年潘威倫拿到新人王，但鋒芒卻不及「阿福」陽建福耀眼，不久誠泰COBRAS林恩宇、林英傑和La new吳偲佑先後竄起，並順利旅日，討論度比潘威倫還高。

等到林恩宇、林英傑、吳偲佑赴日發展，潘威倫新人球季起連8連奪兩位數勝投，期間拿過勝投王、防禦率王，締造單季16連勝、跨季21連勝空前紀錄，奠定土投一哥地位，但潘威倫人氣始終不敵「黃金潛水艇」廖于誠。

2010年潘威倫單季拿到11勝，這是個人生涯最後一次拿到兩位數勝投，該年球季結束韓國職棒SK飛龍已決定要網羅潘威倫，卻因卡在轉隊費而未能成行，也讓他旅外夢碎。

2010年季末潘威倫最後一次先發拿到生涯百勝，隔年起因傷打打停停，拿到百勝後腳步明顯放慢，今年終於走到140勝，破陳義信兩聯盟最多勝紀錄只有一步之遙，卻可望而不可及。有球迷就打趣說，潘威倫如果待在打擊火力凶猛的Lamigo桃猿，早就超越陳義信了，今年拿到10勝絕對沒問題。

生涯榮耀無數，潘威倫仍是沉默王牌，講到「絕殺球」，球迷會說陳義信和陽建福的滑球很殺，林恩宇巔峰時期變速球是極品，謝長亨、蔡仲南引以為傲的指叉球，當然，還有涂鴻欽和吳俊良的曲球，潘威倫球種多，但拿手的卡特球可能稱不上絕殺。

潘威倫的招牌動作是出手前止滑粉漫天飛揚，長期以來控球穩定，而且各種變化球都投得不錯。 聯合報資料照片 分享 facebook

控球是潘威倫在中職屹立不搖的不二法門，生涯平均每7局才出現1次四壞保送，王溢正生涯比潘威倫少投1125.2局，但四壞保送只比潘威倫少2次，就可看出嘟嘟控球有多精準。

潘威倫生涯寫下無數紀錄，他的140勝、千K、單季16連勝、跨季21連勝，未來幾乎不可能有本土投手超越，也顯見潘威倫的價值。