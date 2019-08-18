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中職／陳禹勳生涯首次大低潮 靠增重調整

2019-08-18 18:03中央社 記者謝靜雯桃園18日電

中職Lamigo桃猿隊投手陳禹勳上半季狀況不佳，他直言生涯第一次遇到「怎麼投怎麼...
中職Lamigo桃猿隊投手陳禹勳上半季狀況不佳，他直言生涯第一次遇到「怎麼投怎麼被打」的狀況。 聯合報系資料照　記者余承翰／攝影
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中職Lamigo桃猿隊投手陳禹勳上半季狀況不佳，他直言生涯第一次遇到「怎麼投怎麼被打」的狀況，二軍調整、增重找回扭力，下半季歸隊慢慢恢復終結者身手。

陳禹勳2017、2018年連兩年拿下中職最佳救援投手獎項，但今年上半季狀況不佳，一度從終結者位置移往中繼出賽，6月初下二軍調整。陳禹勳表示，生涯第一次遇到狀況這麼不理想，現在揮臂速度、指叉球的狀況都不如狀態好的時候，但已經比上半季改善許多。

下二軍調整，陳禹勳表示，各種方式都嘗試，上半季直球球速明顯下滑，造成變化球相對不具威脅性，持續與教練團溝通討論，教練團點出下半身扭力不足可能是原因，他也感覺到下半身旋轉與上半身出手速度沒辦法連貫。

陳禹勳表示，持續尋找上下半身無法連貫的原因，當時體重掉到約81公斤，體重下滑可能有影響，增重回到約87、88公斤，讓身體更有力量，再配合訓練，慢慢找回好的狀態。

陳禹勳下半季回到一軍後，目前下半季後援出賽還沒有掉分，世界12強棒球賽日本隊總教練稻葉篤紀近期訪台，先前曾到桃園棒球場看兩場比賽，昨天受訪時點名陳禹勳是特別需要注意的投手，直言「希望不要讓他有出場的機會」，陳禹勳則笑說：「他是在舒服我。」

陳禹勳中職棒球
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