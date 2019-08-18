中職／陳禹勳看李振昌滅火 泡麵沒熟就結束了

2019-08-18 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊「守護神」李振昌找回水準，滑球功力驚人。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊「守護神」李振昌重返一軍一個月，近況愈來愈好，重新找回全盛時期的霸氣，針對11月世界12強棒球賽是否加入中華隊，他說：「只要肩膀允許就OK，不然就要說不好意思了。」

李振昌去年返台第一個球季出賽26場，戰績1勝13救援、防禦率1.42，今年因為調整狀況不好、右肩不舒服，加上被強襲球打到的意外傷害，目前出賽36場投出2勝1敗2中繼3救援、防禦率1.82。

李振昌坦言，能否參加12強賽，肩膀仍是問號，重點是「也要被中華隊選中」才行。

兄弟昨天8：7擊敗Lamigo桃猿隊，李振昌九局下登板，只投十球連續三振廖健富、陽耀勳、陳晨威，快速終結猿隊最後攻勢，猿隊「守護神」陳禹勳笑說：「泡麵醬料包倒下去，麵都還沒熟，比賽就結束了。」

李振昌7月14日重返一軍後，出賽12場只有兩場失分，而且各失一分，他表示，之前直球、決勝球都無法投到自己想要的位置，現在滑球已回到開刀前（2012年美職印地安人隊時期）的水準。

李振昌強調，除了滑球慢慢找回應有水準，投手教練也幫了不少忙，並和捕手黃鈞聲討論放球點的問題，他說：「現在不會煩惱上去投球會怎樣，全隊都很辛苦，不想敗在自己手上。」