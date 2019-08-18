中職／葉君璋初步規劃龍隊形 盼多比賽磨練

2019-08-18 15:16 中央社 雲林18日電



味全龍已經成軍，總教練葉君璋對於隊形也有初步規劃。 聯合報系資料照 分享 facebook

味全龍已經成軍，總教練葉君璋對於隊形也有初步規劃，包括內外野安排、中心棒次及投手定位等，並提出明年球隊比賽不少於一軍例行賽120場的目標，希望透過比賽多磨練。

味全龍陣容目前以今年選進的32名新秀為主，其中包括徐若熙在內還有3人未簽約，加上有職棒經驗的林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等6名選手，未來也會再尋找洋將，目前已經有日籍的川崎宗則。

葉君璋表示，內野部分希望每個位置都由有經驗的選手，帶領沒有經驗的高中選手，例如由文化大學畢業的張皓緯帶領劉基鴻，川崎宗則會以二壘、游擊為主。外野部分，葉君璋認為調配空間比較大，好手也很多。

葉君璋心目中也已有中心棒次初步人選，像是黃柏豪、朱祥麟及李凱威，葉君璋認為他們都很有潛力，狀元劉基鴻則是會再給他時間磨練。

先發投手目前安排蔡明憲、郭郁政、曾柏融、吳俊杰及徐若熙，其他人往中繼發展，葉君璋希望洋將找中繼為主，他認為，「我們要培養年輕先發投手，如果洋將都是先發，他們機會就少了，洋將是來補不足的部分。」

葉君璋表示，這次選秀成果非常好，組隊效果也很好，「這樣要創造球隊文化就會比較簡單，文化一旦形成之後，後面進來的人就不容易改變了。」

龍隊明年要先打1年二軍，2021年才上一軍，不過葉君璋認為這對球團、球員都好，「很多事情看起來簡單，但實際操作並沒這麼容易，球員也是，先習慣1季職棒，上一軍後至少能掌握7、8成。」

葉君璋也提出，希望明年球隊打的比賽，要不少於一軍例行賽120場，不論是二軍比賽、跟業餘球隊打交流賽都可以，目前業餘隊給龍隊的回應也都很友善，預計從10月就會開始頻繁比賽。