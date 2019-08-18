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中職／川崎二刀流試身手 盼一個月後隨龍實戰

2019-08-18 11:22聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

川崎宗則在趣味對抗賽投球。圖／味全龍提供
川崎宗則在趣味對抗賽投球。圖／味全龍提供
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川崎宗則以球員兼教練的角色進駐味全龍，昨天開訓儀式進行的老龍新龍趣味對抗賽，他也親自下場，展現投、打「二刀流」功力，許久沒有比賽的他直呼緊張又開心，不過今天為早餐會起床時，感覺身體快分解了。

川崎宗則登上投手丘時現場一陣驚呼，他表示自從小學過後，超過26年沒有投球，不過還是服從總教練葉君璋的指示登板，雖然被敲一支三壘安打，但他解釋，「其實我可以投指叉球和滑球，但為了讓隊上的年輕球員打得到，所以只投直球。」

許久沒有正式出賽，川崎宗則自認目前只做好六成的選手準備，到日本的期間也一直有維持自主訓練，接下來要做的就是適應場地、增加實戰經驗，若味全龍9月19日能照計畫和大陸四川蛟龍進行第一場比賽，他覺得自己應該能準備好上場，「不過還是要看葉總決定，他地位最高，他說了算。」

談及來到味全龍之後和葉君璋之間的互動，川崎宗則言語間透露欽佩之意，認為葉總是一位好溝通，又能為球隊作考量的總教練，能遇到非常幸運，聽聞葉總過去曾到美國進修，相信他是一位很認真的人，也喜歡現在隊內這種教練和選手一起努力的氛圍。

川崎宗則挾帶豐富的日、美職經驗「空降」味全龍，不少年輕的小龍們至今還不敢和他請教或聊天，川崎回應和後輩隊友間縮小「代溝」應該慢慢來，隨著時間自然建立起交流管道，不需刻意拉近距離。

川崎宗則味全龍葉君璋
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