中職／岳東華致勝安打 兄弟斷猿隊3連勝

2019-08-17 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊客場與Lamigo桃猿隊3連戰第2場比賽，廖乙忠繳出6局失2分的優質先發，但勝投被牛棚搞砸，兄弟打線在8局上才再靠岳東華的致勝安打敲回超前分，終場以8：7勝出，終止猿隊3連勝。

廖乙忠今天先發上陣，但1局下面對首名打者陳晨威，被強襲球直擊左腳形成內野安打，而他經防護員觀察傷勢後留在場上續投，之後被藍寅倫敲出二壘打，又被陳俊秀揮出安打失2分，猿隊先取得2：0領先。

2局起廖乙忠沒再被揮出打，中信兄弟打線也在2局上展開反攻，2出局後張志豪、高宇杰連續2支二壘打敲回1分，4局上詹子賢揮出左外野方向的陽春砲（本季第19轟），一棒將比數追成2：2平手。

第6局兄弟靠陳子豪的內野安打展開攻勢，林智勝補上安打形成一二壘有人，輪到彭政閔打擊時，一度採犧牲觸擊要推進壘上隊友，但猿隊投手冠猛牽制二壘發生失誤，讓中信兄弟攻占二、三壘，之後詹子賢擊出二壘方向滾地球送回超前分。

兄弟在7局上追加分數，高宇杰安打、岳東華獲得保送，王威晨敲出中外野方向安打多添1分保險分，之後在一、三壘有人時，兄弟發動雙盜壘戰術再下一城，取得5：2領先。

廖乙忠今天先發6局，被敲的3支安打都集中在第1局，另投出1次四壞球保送，送出1次三振，失2分，退場時還是勝投候選人，但牛棚沒能守住他的第3勝。

比賽在7局下風雲變色，兄弟推萊福力登板中繼，卻被連敲4安，讓比數形成1分差，滿壘時猿隊陳晨威擊出滾地球送回追平分，接著2出局後滿壘時，藍寅倫擊出左外野飛球，因詹子賢漏球失誤進帳2分，猿隊單局攻5分超前比數。

8局上兄弟有所回應，彭政閔選到保送上壘，張志豪補上安打，王勝偉在2出局後從黃子鵬手中揮出2分打點追平二壘打，兩隊再次平手，而下一棒岳東華再敲安打送回超前分，兄弟要回領先，並靠鄭凱文、李振昌登板守住勝利。

鄭凱文中繼1.1局無失分，拿下本季第9勝，是兄弟陣中的勝投王，勝投數也和富邦悍將隊羅力並列聯盟第2。岳東華敲出致勝安打，獲選單場MVP。