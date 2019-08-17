中職／陳仕朋對獅隊投順手 拿到對戰3連勝

2019-08-17 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



對統一獅隊防禦率只有1.78，且拿到3勝，富邦悍將隊投手陳仕朋對戰獅隊順手，但他沒有特別感覺，「對每隊投球心態都一樣，可能是在主場投舒適度較好」。

今晚出賽之前，陳仕朋對獅隊先發4場，戰績2勝1敗，吞敗的那一戰（5月11日），也是6局失1分的優質表現，之後更拿下對戰3連勝。

陳仕朋過去都和捕手林宥穎搭配，今天首度和新秀捕手戴培峰配合，「林宥穎的幫助、引導比較多，戴培峰心態也很成熟，賽前兩人已先交換想法、討論過，場上投球就是隨機應變」。

上半季快結束時，陳仕朋覺得自己身體負擔較大，經過教練團協助調整、明星賽週的休息後，體能狀況逐漸回來。

今晚陳仕朋以83球、投完7局，僅失1分，獲選單場MVP，同場較勁的獅隊老將「嘟嘟」說：「年輕投手愈來愈能掌控局面，他也成長不少。」

陳仕朋本季已拿8勝，聯盟先發本土投手排行，僅次於猿隊王溢正的11勝，有機會成為富邦悍將隊（接手義大後）第1位單季10勝的本土投手。