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中職／去年同遭悍將釋出 吳宗峻、林旺衛當味全龍老將

2019-08-17 18:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

林旺衛去年11月底遭富邦悍將隊釋出，如今不但加入味全龍隊延續職棒生涯，還成為新一代隊長，更特別的是，由於雙胞胎弟弟林旺億也被延攬，兄弟在高中後再度同隊，讓他直呼開心。

林旺億因參加味全龍自辦測試會，受到教練團青睞而獲得延攬，哥哥林旺衛感謝球團給予兄弟倆機會，「父母應該最開心，我們高中畢業後就沒同隊，現在很珍惜一起打球的日子，尤其加入的是一支以新面貌出發的傳統強權。」

林旺衛希望以隊長之姿，帶領學弟打出新氣象，開訓儀式時喊話要把三連霸的精神延續下去，至於重返球場的個人目標，28歲的他表示，「穩定出賽、拿出該有的水準，把場上拚勁給小老弟看。」

吳宗峻去年和林旺衛一同被悍將隊釋出，他表示離開悍將隊後曾自行向其他球隊接洽，不過沒有下文，原本想要放棄職棒路，轉換身分回到基層棒球訓練小球員，後來接到葉君璋總教練電話，和家人討論決定繼續出來打球。

34歲的吳宗峻是目前味全龍陣中年紀最大的球員，和其他年輕隊友間最大達16歲的差距，所以得調整表達方法向他們分享經驗，「要像跟大學生講話一樣，灌輸慢慢調整的概念，他們年輕有拚勁，但不要一下子衝太快，第一天九個人被操到吐，反而老將都沒事。」

林旺衛接下味全龍隊長的頭銜。記者吳敏欣／攝影
林旺衛接下味全龍隊長的頭銜。記者吳敏欣／攝影
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吳宗峻披上味全龍球衣重啟職棒生涯。記者吳敏欣／攝影
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林旺衛味全龍
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