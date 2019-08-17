中職／稻葉篤紀點名陳禹勳 要盡量想辦法不讓他上來

2019-08-17 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



日本隊監督稻葉篤紀（左二）與富邦悍將隊領隊蔡承儒（右二）、副領隊陳金鋒（左）及顧問郭泰源合影。記者林澔一／攝影 分享 facebook 日本隊監督稻葉篤紀台灣行今天轉到新莊，看了幾場比賽後已有初步心得，「之前對中職印象是打高投低，而這幾天看下來，發現打者在犧牲觸擊、打帶跑等戰術也相當確實」。

稻葉篤紀日前來台，先去桃園棒球場觀戰，昨天去台中洲際棒球場、也是世界12強棒球賽場地考察狀況，今天再轉往新莊棒球場觀看統一獅、富邦悍將隊比賽。

稻葉篤紀對林立的印象深刻，「攻擊相當廣角，尤其是前天擊出的滿貫砲，擊球角度延伸的很好， 對內角球掌握度高」。

投手部分，稻葉篤紀點名陳禹勳，「這幾場大部分遇到洋投先發，看不出來台灣投手如何，但陳禹勳尾勁好，滑球和指叉也犀利」。

稻葉篤紀說：「陳禹勳是（日本）很不想遇到的投手，會盡量想辦法不要讓他上來。」

至於場地部分，稻葉篤紀仔細觀察照明、草皮、紅土狀況，「自己曾在洲際棒球場比賽，球剛打出來的時候必須特別注意，小心被燈光吃掉，草皮與紅土的交界也要留意」。

稻葉篤紀今天賽前特別拜會悍將隊領隊蔡承儒、副領隊陳金鋒、顧問郭泰源；郭總和稻葉篤紀沒有在日職戰場上對決過，但郭泰源說：「他是很好的選手。」