中信女子賽／侯羽桑奪職業賽首冠 蔡佩穎居亞獎金百萬
總獎金500萬元的2019中國信託女子公開賽今天進行最終輪決賽，我國業餘好手侯羽桑雖在第9洞發生亂流，一度遭對手追上，但後9洞回穩，最終以三輪總桿數215（-1）桿奪冠。
帶著1桿領先展開最終輪，侯羽桑在第2、3洞連續抓下小鳥，加上勁敵蔡佩穎連續3洞吞下柏忌，最多領先達5桿之多，不過她在第9洞出現亂流，花了7桿才完成，領先優勢瞬間縮小至1桿。
轉場後蔡佩穎立刻抓下小鳥，竄至並列領先位置，不過侯羽桑頂住壓力，後9洞雖未抓下小鳥但也沒發生任何失誤，反觀蔡佩穎在13、14洞吞下柏忌，讓出爭冠機會，最終侯羽桑就以2桿之差奪下首座職業賽冠軍。
奪冠的瞬間多名好友衝上果嶺為她灑水慶賀，妹妹侯羽薔也向前獻上擁抱，也讓侯羽桑情緒激動流下開心的淚水，「謝謝所有支持我的人，打下這一冠還差妹妹兩冠，我會繼續加油。」
蔡佩穎最終輪抓下4隻小鳥、吞下7個柏忌，三輪總桿數217（+1）桿屈居亞軍，雖然與冠軍擦身而過，仍可抱回獎金100萬元，也讓她開玩笑的說：「謝謝她（侯羽桑）是業餘選手。」不過蔡佩穎看到侯羽桑的好表現，也鼓勵她轉往職業賽場。
對自己本周表現，蔡佩穎表示還算滿意，「（打球）狀況沒有很好，但精神上很好，在這麼難打的球場我都沒有放棄。」接下來她又要回到日本繼續參賽，目標重返日巡一級賽場，「自己表現比較不會大起落，身體沒有問題的話相信沒問題。」
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