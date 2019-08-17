中信女子賽／侯羽桑奪職業賽首冠 蔡佩穎居亞獎金百萬

2019-08-17 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



業餘小將侯羽桑奪下首座職業賽冠軍。圖／TLPGA提供 分享 facebook 總獎金500萬元的2019中國信託女子公開賽今天進行最終輪決賽，我國業餘好手侯羽桑雖在第9洞發生亂流，一度遭對手追上，但後9洞回穩，最終以三輪總桿數215（-1）桿奪冠。

帶著1桿領先展開最終輪，侯羽桑在第2、3洞連續抓下小鳥，加上勁敵蔡佩穎連續3洞吞下柏忌，最多領先達5桿之多，不過她在第9洞出現亂流，花了7桿才完成，領先優勢瞬間縮小至1桿。

轉場後蔡佩穎立刻抓下小鳥，竄至並列領先位置，不過侯羽桑頂住壓力，後9洞雖未抓下小鳥但也沒發生任何失誤，反觀蔡佩穎在13、14洞吞下柏忌，讓出爭冠機會，最終侯羽桑就以2桿之差奪下首座職業賽冠軍。

奪冠的瞬間多名好友衝上果嶺為她灑水慶賀，妹妹侯羽薔也向前獻上擁抱，也讓侯羽桑情緒激動流下開心的淚水，「謝謝所有支持我的人，打下這一冠還差妹妹兩冠，我會繼續加油。」

蔡佩穎最終輪抓下4隻小鳥、吞下7個柏忌，三輪總桿數217（+1）桿屈居亞軍，雖然與冠軍擦身而過，仍可抱回獎金100萬元，也讓她開玩笑的說：「謝謝她（侯羽桑）是業餘選手。」不過蔡佩穎看到侯羽桑的好表現，也鼓勵她轉往職業賽場。