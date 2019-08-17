中職／被稱「台灣的坂本」 林立：差太多了啦

2019-08-17 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊林立。 報系資料照 分享 facebook 日本隊總教練稻葉篤紀本周來台，針對年底12強賽預賽對手中華隊進行情蒐，幾名Lamigo桃猿隊打者被他點名需要警戒，其中林立的打擊更被形容有如日職巨人隊的坂本勇人，對此林立直言：「差太多了啦。」

稻葉篤紀在15、16日連兩天到桃園球場觀賽，而林立15日對戰富邦悍將隊擔任第2棒，在5局下轟出一發滿貫砲，且揮棒後順勢跪在打擊區，表現也讓稻葉篤紀留下深刻印象。

日本媒體指出，稻葉篤紀認為，林立能把內角低球掃成左中外野方向的全壘打，如果還這麼年輕就能有這樣的掌握度很厲害，甚至誇讚他這樣藝術般的打法，就像坂本勇人，也讓日媒在標題就以「台灣的坂本」來形容林立。

聽到這樣的說法，林立直言：「差太多了啦，我跟他的階級一定有落差，但是會以他們為目標。」林立指出，自己在大學時就有透過影片觀察坂本勇人的打擊，「他剛進職棒的時候，內角打不好，但隔一年春訓就有針對這個訓練，隔年看他連壞球都可以打進界內或全壘打，真的是廣角型打者。」

林立也提到：「不知道他們的訓練方式是什麼，但真的有機會的話，也會想知道他們的訓練方式，想去嘗試看看。」

林立目前以3成96打擊率暫居聯盟打擊王，但守備仍是他的弱項，近期林立也持續在賽後進行特守，他指出：「因為不好所以要一直去嘗試，有把自己的感覺跟教練說，中間也換了不同方式，要找出自己最欠缺的是什麼。」他也說：「不想被頂替掉，就要多花點時間。」