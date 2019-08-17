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12強賽／也列警戒對象 稻葉篤紀點名林立有如坂本勇人

2019-08-17 10:10聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

日本隊總教練稻葉篤紀（左）。記者藍宗標／攝影
日本隊總教練稻葉篤紀（左）。記者藍宗標／攝影
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日本隊在世界棒球12強賽與中華隊同組較勁，總教練稻葉篤紀近日登台，為11月的對決預做筆記，除了面對台灣媒體點名的王柏融朱育賢外，據日本媒體報導，他也提到15日對富邦悍將之戰敲出滿貫砲的林立，形容他的打擊有如巨人隊坂本勇人。

世界12強賽將於11月點燃戰火，中華隊擔任預賽B組地主，迎戰來自日本、委內瑞拉、波多黎各的挑戰，稻葉篤紀率領投手教練建山義紀和守備跑壘教練井端弘和一起來台，觀察中職投打實力。

稻葉篤紀在接受台灣媒體訪問時，點名需要的打者，包括王柏融與朱育賢，前者有了今年在日職打拚的經驗後，對日本投手的了解度提升，後者過往對日本投手的表現也很突出，預料將是中心棒次人選。

稻葉篤紀接受日本媒體的訪問中出現新的名字，點名「猿隊的第二棒」，他指出林立在15日對富邦之戰，面對進壘位置犀利的內角低球，依然可以撈成滿貫砲，「這種藝術般的打法，就像坂本勇人。」

稻葉來台行程馬不停蹄，除了觀察對手實力，也趁白天前往同樣作為12強比賽場地的洲際球場了解場地燈光、設備等；日本隊在11月5日對委內瑞拉、6日對波多黎各，都在桃園球場進行，7日的重頭戲「台日大戰」則前進洲際球場開打。

朱育賢王柏融林立
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