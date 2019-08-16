中職／郭嚴文近6戰4轟 王溢正奪11勝平生涯最佳

2019-08-16 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園報導



桃猿郭嚴文七局下敲出中外野兩分砲。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook 下半季排名前二的Lamigo桃猿與中信兄弟隊，昨天在桃園棒球場交手，王溢正先發六局無失分，屢屢化解危機，加上郭嚴文開轟貢獻三打點，終場猿隊以五比一勝出，收下近期三連勝，捍衛龍頭位置。

猿隊昨天「阿迷趴」舉行榮耀國軍英雄「鋼鐵英雄日」，超過三千名國軍官官兵及眷屬獲邀進場觀賽，全場共一三六一七名觀眾進場，也是本季次高、非假日新高的票房紀錄。

猿隊延續賽前的氣勢，在首局就有攻勢，陳晨威安打後，靠著對手兩次失誤跑回全場第一分，之後郭嚴文、藍寅倫都補上安打追加分數，郭嚴文在七局下再轟兩分砲多添保險分，最終他也以單場雙安、三打點表現，拿下單場ＭＶＰ。

郭嚴文上周在花蓮客場賽事連三場敲全壘打，相隔兩戰後又在主場開轟，個人近六戰揮出四發全壘打，本季累積十一發全壘打寫下生涯次高紀錄，僅次於二○一二年的十五轟。

王溢正昨天先發六局，被揮出十支安打，投出兩次保送，雖然局局讓兄弟攻占得點圈，但都能成功化解危機，沒有失分，送出四次三振，是他本季第九場優質先發，收下本季第十一勝、四連勝。