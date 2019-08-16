中職／王溢正單季11勝平生涯最多 挑戰勝投王隨緣

2019-08-16 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園球場對戰中信兄弟，王溢正先發6局無失分，幫助球隊以5：1勝出，他也拿下本季個人第11勝，不僅和隊友尼克斯、李茲並列聯盟勝投王，單季勝場數也平生涯新高，但對於挑戰勝投王頭銜，他笑說：「隨緣」。

王溢正今天出戰中信兄弟，主投6局，被揮出10支安打，局局都製造得點圈有人的危機，但力保不失分，賽後王溢正指出，這場自己的狀況沒有特別好，也沒有特別壞，但有好的結果就好了。

談起王溢正的危機化解能力，猿隊總教練洪一中指出：「今天跟捕手（廖健富）搭配得不錯，以前直球投得比較多，今天比較少。」對此王溢正表示，和廖健富配合越久也越有默契，「可能今天自己直球偏高，好球數不好搶，就用變化球搭配。」

王溢正今年6度先發出戰中信兄弟，拿下4勝0敗，防禦率3.55，本季合計出賽20場（19場先發），拿下11勝2敗，勝場數也已追上2015年（11勝6敗），平生涯新高，本季還有望突破，王溢正指出，今年自己跟往常都一樣，「就是做好自己的工作」。