中職／郭嚴文開轟3打點 猿隊5：1勝兄弟

2019-08-16 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園球場對戰中信兄弟隊，王溢正先發6局無失分，打線則有郭嚴文開轟貢獻3打點，終場猿隊以5：1贏球，拿下近期3連勝，也終止中信兄弟2連勝，郭嚴文拿下單場MVP。

在阿迷趴熱鬧的賽前活動結束後，猿隊開賽在首局就有攻勢，面對中信兄弟洋投赫猛，開路先鋒陳晨威揮出安打，之後林立、林泓育的內野滾地球都造成對手失誤，猿隊先馳得點，2出局後郭嚴文、藍寅倫連續安打都送回分數，猿隊取得3：0領先。

兩隊維持3分差直到7局下，朱育賢安打上壘，郭嚴文從赫猛手中揮出中外野方向的2分全壘打，將比數拉開為5：0，個人近6戰揮出4發全壘打，本季累積11轟。

中信兄弟今天則是局局都攻占上得點圈，但僅在8局上有分數進帳，王勝偉揮出二壘打，岳東華擊出二壘滾地球因失誤上壘，之後王威晨掃出左外野二壘打送回全隊第1分。賽後總教練洪一中表示：「他們打擊本來就很凶悍，只是以前攻到二壘我們守不下來，今天有守下來。」

王溢正先發6局，被敲出10支安打，投出2次保送和4次三振，沒有失分，拿下本季第11勝，與隊友尼克斯及李茲並列目前勝投王，單季勝場數也追平個人紀錄，本季對戰中信兄弟4勝0敗。