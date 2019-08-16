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中職／上場前曾害怕到發抖 黃恩賜感謝林威助幫忙調整

2019-08-16 21:14中央社 桃園16日電

中信兄弟投手黃恩賜經過開季的順遂後，季中遇到低潮，日前終於回一軍拿下久違的勝投。他今天表示，當時本來害怕到手都在抖，但選擇勇於面對，也感謝二軍教頭林威助的幫助。

黃恩賜14日在花蓮棒球場先發對統一獅，主投5.2局被敲8支安打，包含林安可的全壘打，失2分，拿下繼4月7日以來的第2勝。黃恩賜上次在一軍出賽也已隔1個月，上次先發更是隔了2個月。

黃恩賜14日上一軍先發前，他說：「我問自己準備好了沒，但其實心情還沒完全準備好，上場前在牛棚手還在發抖，非常害怕。」不過1局上被林安可敲陽春砲後，黃恩賜心裡想說：「反正再爛也這樣了，大不了第3次下二軍，反而心情比較放鬆。」

本季黃恩賜下過2次二軍，他形容是「被打敗了2次」，剛開始下二軍時感到非常難過，認為自己有很多不足，「打者的適應能力太強了，可能1場、2場投得好，第3場就要準備被打爆了，所以要告訴自己該改變投球策略」。

不過黃恩賜表示，只有沮喪一下而已，非常感謝在二軍幫助自己的人，包括總教練林威助，黃恩賜笑說：「林桑（林威助）還主動來跟我講話，他說我投球機制太急了，還去問以前阪神的投手，同時也給我看影片，跟我說重心如何留住。」

林威助也建議黃恩賜，當狀況不好時不要一直進牛棚丟球，而是從最基本的傳接球開始，要練得更扎實。

兄弟二軍投手教練葉明煌及日籍客座教練藤田學，也是黃恩賜想感謝的對象，黃恩賜說：「第一次下二軍時，藤田學教練說我投球像一台發球機，節奏一模一樣，是個只值1千日圓簽約金的投手。」

黃恩賜也指出，許多學長都會給予鼓勵，包括陳江和、王勝偉會用野手的角度提醒他投球節奏不能被抓到，他並表示：「周思齊學長還說，我只要解決1個人，就會像鬥牛一樣衝，在場上沒有想法，所以也要改進這點，讓自己更冷靜，找回投球節奏。」

黃恩賜林威助牛棚
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