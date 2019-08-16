中職／龍隊周六開訓 有4位新秀恐缺席

2019-08-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



味全龍周六開訓。 報系資料照 分享 facebook 味全龍隊季中選秀選進32人，尚有4人未完成簽約，明天在斗六棒球場舉行的開訓典禮，恐怕不會全員到齊。

龍隊已在8月5日展開集訓，明天正式開訓，下午舉行球星簽名會，另有「趣味對抗賽」，後天上午舉行川崎宗則早餐會、棒球教室、樂樂棒球比賽等活動。

龍隊透過季中選秀挑中的新秀，已完成簽約的球員明天都會參與開訓，但吳俊杰、徐若熙、李凱威和郭天信，仍未達成共識，開訓應該不會到場。

據了解，第4輪第1順位吳俊杰，已大致和龍隊有默契，簽約金約莫300萬元。