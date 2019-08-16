中職30／陳俊池一待聯盟18年 見證職棒風風雨雨

2019-08-16 14:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 黃麗華 ／台北報導



陳俊池在聯盟一待18年，一度升上秘書長，後轉戰富邦悍將。 陳俊池提供 分享 facebook

對棒球充滿熱情的陳俊池，數度不敵涉賭案衝擊的失落感，一再萌生離開的念頭。

回想剛進聯盟，就碰上時報鷹先停權再解散，三商虎與味全龍相繼解散，陳俊池還記得職棒十一年聯盟要招考一名紀錄員，只有四人報考，過去上百人報考盛況已不復見。

球場上的人氣更是冷清，「在九二一大地震的前一天，台北球場三商對和信的比賽只有 101人，創下中職史上觀眾最少的紀錄。」原本在賽前播報充滿激情的紀錄組員，心也冷了，面對空盪盪的看台，播報的聲音也是有一搭沒一搭的交代。

原本的熱情被難以承受的涉賭案摧毀，陳俊池利用季間空檔首度造訪大陸，長輩希望他去對岸發展，不要再為沒有前途的中職浪費人生，最後他聽從長輩建議，離開待在鐵皮屋的紀錄組工作，轉戰聯盟宣推組，開啟另一個階段的棒球人生。

「只是當時的涉賭案讓中職毫無生氣，印象最深刻是職棒十二年季前，緯來體育台導播大光在兄弟飯店辦喜宴，好多象隊年輕球員都在場，喜宴後突然有感而發，感嘆打職棒沒前途，大夥不禁難過落淚，我還向彭政閔、蕭任汶和李志傑等象隊球員保證，我們一起努力，再把樹種起來。」

滿腦子充滿棒球點子的陳俊池，當時與聯盟同事規畫很多的活動，像是告別台北市立棒球場的紅土罐活動，加強球星的包裝，集結各隊球星重錄棒球主題歌曲，為了與台灣大聯盟對抗，擴大明星賽的規格與品質，增闢廣播節目與球星訪問，重新打造球員星的知名度，慢慢拉高中職的規格與層級，讓外界知道現在的中職已經不一樣了。

隨著陳金鋒返台加盟與恰恰成為人氣球星，中職眼見要往上走了，沒想到從職棒十六年起涉賭黑雲又陸續生成， La New、中信鯨、米迪亞與兄弟象相繼淪陷，中職再度被擊倒，陳俊池再次出現不如歸去的念頭。

陳俊池與彭政閔合影。 陳俊池提供 分享 facebook

恰恰想慰留已是好友的陳俊池，還說：「我們說好要種的樹呢？ 」俊池無奈的回說：「又被砍倒了。」 當時他因職棒簽賭案得面對媒體追問，一再解釋狀況以及為選手辯解，導致聲帶受傷必須動手術，啞了半年，後來又動了心臟手術，老婆不諒解他為何要對這樣的職棒繼續奉獻。

但他終究還是留下來了，當時唯一可以挽救中職的就是連賭頭都動不了的陳金鋒與彭政閔，策畫由他們配戴黑絲帶，代表球員工會向傷透心的球迷躹躬道歉，還不敢奢望他們的原諒，只期待等中職變好了，他們可以再回頭關心。

隨著涉賭風暴遠離，中華隊在2013年經典賽從資格賽一路闖進八強的聲勢，炒熱台灣人的棒球魂，中職球星地位跟著攀升，陳俊池獲得會長黃鎮台快速拔櫂，從宣推副主仼、主任到副秘書長，2014年元月上仼為秘書長，他說：「完全是始料未及。」

接著在1月24日聯盟與MP & Silva達成代理轉播協議，合約年限與金額為6年共21.4億元，對中職是喜悅的轉機，不料之後出了狀況，代理合約沒了，黃鎮台請辭會長以示負責，為了讓下任會長保留任命權，最後一份人事命令是讓陳俊池轉任諮詢委員，並在隔年四月離職，終於告別待了18年的聯盟。

去年陳俊池以富邦球團總監身份重返中職，他說：「很開心的是富邦願意全力投資球隊，包括新莊主場的改造，為中職開創新的競爭力，就長遠來看，這絕對是好事。」

現在他以自由人的身份回饋棒球界，最重要的是棒球熱情依舊不減，他說，期待能再為台灣棒球開發新的元素。