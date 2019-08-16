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中職30／逐夢棒球 陳俊池從聯盟紀錄員當上秘書長

2019-08-16 14:00聯合新聞網 記者黃麗華／台北報導

念新聞科系的陳俊池(右)，是從中職紀錄組開始，最終當上秘書長。 陳俊池提供
念新聞科系的陳俊池(右)，是從中職紀錄組開始，最終當上秘書長。 陳俊池提供
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念新聞科系的陳俊池，從未想過有一天會成為中華職棒聯盟的員工，還是從紀錄組開始，最終當上秘書長，「回想成長的歷程，才明白棒球之神已悄悄地將我與棒球之間，牽上一條無形的線。」

陳俊池清晰記得第一次看棒球比賽的經過，「我是住在榮星花園附近的爺爺家，鄰長的孫子好心騎單車載我，到台北市立棒球場看球賽，看到大門口的排樓覺得好酷，還可以去撿界外球，過程很有趣；後來我就一個人騎車去，當時是看甲組的比賽，不必收門票，剛好有看到兄弟隊，對這支球隊很有好感。」

11歲那年登場是1984年洛杉磯奧運，陳俊池也跟著大家半夜起床觀戰，後來跟到1988年漢城奧運，把中華隊球星李居明、林易增等視為偶像 ，1990年職棒元年開幕戰也到場見證。

陳俊池在中職工作滿10年時。 陳俊池提供
陳俊池在中職工作滿10年時。 陳俊池提供
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「我在中職開打前五年都是去排外野的免費學生票，如果沒排到，只好忍痛拿打工薪水去買黃牛票；第一次坐到內野區看球賽，還是打工同事的家長招待的。」陳俊池自認是死忠球迷，不僅對於各隊球員的棒球資歷耳熟能詳，每位裁判的名字都記得，連現場播報的聲音都熟悉。

他在職棒六年尾聲入伍，有半年時間沒接觸棒球新聞，「幸好分發到台北，擔仼國安局副局長的駕駛兵，就是隨時在車上待命，晚上只要有空檔，就打開車上收音機聽轉播，對中職賽事掌握沒有空窗期。」就是這個 經歷，讓他後來進入聯盟工作後，堅持一定要有廣播比賽，可以讓很多無法到現場或是看電視轉播的球迷，也有收聽的管道。

退伍後意外得知聯盟徵人的消息，他的目標是職棒雜誌採訪，但沒趕上，只好報考紀錄組，得先筆試，再闖三關，包括國台語播報報、紀錄與電腦 ，「記得將近一百人報考，只取一名，我的筆試是第四名，但其他項目都很平均，最終被錄取了。」

陳俊池(右)參與中華頒獎典禮。 陳俊池提供
陳俊池(右)參與中華頒獎典禮。 陳俊池提供
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進入紀錄組讓陳俊池正式以棒球工作為業，不再只是旁觀的球迷，職棒九年播報的第一場比賽是在非假日的三商對和信，「學長怕我會緊張，刻意挑一場觀眾較少的比賽，好像是四千多人，當時的職棒還算處於榮景。」

第一次在台北市立棒球場內野看台上方的鐵皮屋播報，陳俊池不禁感動落淚，他說：「那個小房間雖然老舊，卻是我心中的聖地，以前當球迷時只能仰望它，沒想到自己的棒球夢成真，成為其中的一員。」

陳俊池在紀錄播報組將近三年時間，深刻感受到場邊輔助設備的日新月益，「以前播放音樂或是安打等音效，都是用卡帶，還得做好記號，播放後再手動轉帶，一場比賽要帶20到30盒的卡帶，後來進步到CD錄歌播放，但一面CD只能錄12首，再進步到可以連結到電腦，設定選曲等，不再是手忙腳亂的純手工操作。」

他也記得聯盟提供現場媒體的傳稿服務，最早是用手寫稿紙，再用傳真機傳回報社，比賽一結束，就看到記者排隊等傳稿，如果碰到比賽尾聲翻盤，更是氣得要重寫；後來大家開始用電腦發稿，不用傳真機，改用電話撥接，變成搶電話線，現在更進步到網路時代，要求WIFI的穩定，隨時可以上網查資料與發稿。

陳俊池熱愛棒球，一生投入棒球工作。 陳俊池提供
陳俊池熱愛棒球，一生投入棒球工作。 陳俊池提供
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紀錄組員的辛苦，俊池也有深刻的體驗，他說：「以前沒有電視畫面重播，安打與失誤的判定常會得罪人，判了安打，投手不滿意，判了失誤，換野手不服；有的選手會直接在場上對我們比中指表達抗議，有的是在賽後衝到紀錄室罵人，真是動轍得咎，左右都為難。」

奧運打工北市國安局

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