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中職／林立滿貫砲 桃猿5：2超前富邦悍將

2019-08-15 21:02聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

Lamigo桃猿今晚主場出戰富邦悍將，林立五局下擊出滿貫全壘打，比數5：2超前富邦悍將。

Lamigo桃猿林立五局下擊出滿貫全壘打。記者林澔一／攝影
Lamigo桃猿林立五局下擊出滿貫全壘打。記者林澔一／攝影
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Lamigo桃猿林立五局下擊出滿貫全壘打。記者林澔一／攝影
Lamigo桃猿林立五局下擊出滿貫全壘打。記者林澔一／攝影
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富邦悍將Lamigo桃猿

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