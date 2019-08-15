12強賽／稻葉篤紀來台情蒐 不想輸給洪一中

2019-08-15 19:59 中央社 桃園15日電



Lamigo桃猿、富邦悍將之戰賽前，稻葉篤紀（右）和悍將教頭陳連宏打招呼。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

日本武士隊監督稻葉篤紀今天到桃園棒球場，觀察台灣選手及桃園球場風勢、照明，稻葉篤紀提到，中華隊的優勢為總教練洪一中相當有經驗，不想輸給他，也期待與王柏融正面對決。

這次是稻葉篤紀繼2017年亞冠賽前，再度來到桃園球場，賽前稻葉篤紀特別到雙方休息室，致贈禮物給Lamigo桃猿兼12強中華隊總教練洪一中，及富邦悍將總教練陳連宏。稻葉篤紀今、明2天會在桃園，17、18日則會到新莊球場。

由於台灣與日本在12強預賽同樣分在B組，稻葉篤紀接受台灣及日本媒體訪問時表示，這次來台灣最主要目的，是觀察選手的類型和能力，因台日在預賽就會碰到，是很重要的對手，想更加了解球員的能力。

日媒提及，會不會特別關注去年在福岡交流賽表現突出的朱育賢，稻葉篤紀說：「朱育賢和王柏融都是相當突出的選手，預測也是中華隊主軸球員。」

今年轉戰日職火腿隊的王柏融，稻葉篤紀也特別稱讚是優秀好打者，不過日本球界也會充分掌握王柏融的情報，並說期待與王柏融正面對決。

雖然12強賽中華隊賽程都在台中洲際球場，但日本隊在桃園球場也有賽事，稻葉篤紀說，趁著這次來訪，對於球場風勢、照明狀況，今天觀察比賽時也會注意。

對於中華隊的看法，稻葉篤紀認為，台灣的打擊尤其是長打很強，要特別注意，因全壘打或長打可能會逆轉比賽，要想辦法壓制。他並說：「洪一中帶隊經驗豐富，這樣的總教練是怎麼帶隊作戰，非常有興趣，也不想輸給這樣的總教練，會持著這樣的目標和信念。」

稻葉篤紀也提到，可以預期台日交戰比數會很接近，要怎麼作戰未來還要思考，而且台灣有地主優勢，他說：「應援團和球迷的加油聲可以預期，為了不被壓倒氣勢，會思考對策。」