少棒／台彩中獎人捐錢 關西少棒新宿舍 小國手喊舒適

2019-08-15 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／新竹報導



關西國小宿舍臥鋪。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook U十二世界盃棒球賽落幕，中華隊在冠軍賽對日本隊甜蜜復仇，畫下完美句點，這群金牌小將短暫休息後，陸續展開下一階段訓練，葉弘仁是其中之一，將成為新竹關西國中新血。 葉弘仁已經向關西國中報到。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

葉弘仁和中華隊另十三名隊友，曾在去年底到花蓮參加台彩威力盃少棒賽，這個每年十二月舉辦的全國賽，是小球員驗收上學期訓練成果的重要賽事，各縣市都以最強聯隊出征，甚至還會先舉辦選拔賽，挑出頂尖菁英出征。

葉弘仁參加過兩屆台彩威力盃，小五首度入選竹縣代表隊，隨學長參賽，見識到其他縣市聯隊的堅強實力，讓他回去後決心苦練，並在小六時展現成果，加上比隊友多一年經驗，正好發揮領導功能。 葉弘仁為Ｕ十二世界盃國手，認為新宿舍相當舒適。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

雖然自家和學校距離只有五百公尺，為了集訓方便，葉弘仁先前仍住校；新宿舍原本是學校閒置空間，由台彩中獎人捐贈經費，才得以翻修為功能齊全的空間，除了晚上睡覺有冷氣外，廁所、盥洗、洗衣、餐廳和自習室一應俱全，葉弘仁認為相當舒適。

關西少棒隊總教練紀諺廷表示，當初想整建宿舍，是希望照顧偏鄉或弱勢球員，讓他們住校參加棒球隊，家長也無後顧之憂，這個理念獲得台彩中獎人認同，撥款九十萬元協助。