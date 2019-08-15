中職／桃猿揮16安 擊垮悍將穩住下半季龍頭

2019-08-15 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／桃園報導



Lamigo桃猿隊昨天在桃園球場火力全開，對富邦悍將之戰揮出十六支安打，包括梁家榮本季首轟，以十一比七獲勝；猿隊洋投李茲先發六局失五分，奪下本季第十一勝，追平隊友尼克斯，並列全聯盟榜首。

李茲雖未優質先發，但隊友砲火凶猛，他還是穩穩奪勝，雖被揮出七支安打，但飆出十次三振，本季奪三振一百廿八次仍居龍頭。

猿隊「先發鐵三角」尼克斯、李茲、王溢正本季已投出卅二勝，三人在勝投排行榜名列前三，成為挑戰三連霸的利器。

悍將離隊洋投索沙目前防禦率一點五六仍居第一，悍將今天桃園再戰猿隊，比賽結束後，索沙就因投球局數不夠，讓出防禦率王頭銜，羅力、尼克斯都可能衝上榜首。

羅力昨天先發五局，被揮出七支安打、失六分，挑戰本季第十勝失利，戰績掉到九勝七敗，防禦率從二點九六升至三點二七，目前仍在全聯盟排名第二。

尼克斯今天登板先發，爭取本季第十二勝，他的防禦率三點三七暫居第三，今天若有好表現，將有機會超前羅力。

猿隊開路先鋒陳晨威昨天五打數二安打、盜壘成功一次，四局下從羅力的手中揮出三壘打，攻下兩分打點。