中職／沒與高國慶投打對決 彭政閔笑：留點飯給後輩吃

2019-08-14 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟41歲「恰恰」彭政閔的生涯花蓮最終戰，對戰統一獅隊繳出單場3安猛打賞演出，兄弟也在賽後替彭政閔舉行致敬儀式。不只球迷留到最後送別恰恰，統一獅隊高國慶也在場中與彭政閔同台，但沒有如願進行投打對決，彭政閔笑說：「留點飯給後輩吃。」

兄弟球團今天賽後替彭政閔舉行致敬儀式，被主持人問到對於花蓮球場最深刻的印象，彭政閔環視球場，正好看到獅隊休息室裡已換裝完畢的高國慶，喊了一聲「高國慶掰掰」，現場球迷也起哄大喊「高國慶！高國慶！」希望看到兩人進行投打對決。

40歲的高國慶在6月1日踏上投手丘，生涯初登板對兄弟投1局無失分，上周又一度因球隊大幅落後被拍到在場邊熱身，之後他受訪時更點名想跟彭政閔投打對決。

因此今天賽後，主持人提到兩人對決一事，彭政閔更直接對高國慶說「國慶，現在啊。」而高國慶隨後走上場，先是給了學長彭政閔一個擁抱，並談起兩人自美和中學起建立起的好感情，「他被我欺負了5年，做學長的會被學弟欺負的話，就是好學長。」

儘管現場球迷不斷高喊「對決！對決！」但大家期待的畫面沒上演，彭政閔笑說：「球棒跟球都收起來怎麼對決啦？」高國慶也解釋，先前很巧合的上場投球時，鏡頭拍到恰恰，「感覺他好像手有點癢，很想丟的感覺。」

高國慶表示：「他（彭政閔）在職棒生涯好像沒有沒過球吧，我相信你們應該會想看，不一定要對決到我，如果他有機會上去投的話，我也很想看。」而聽到高國慶這麼一說，彭政閔笑回：「留點飯給後輩吃。」