親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

緬甸淪陷確診非洲豬瘟！15日起帶豬肉入台罰20萬元

政治獻金支出酒、面膜？ 韓陣營：實體捐贈遭故意扭曲

運動筆記尋回一點快樂【話題】哈囉？你有事嗎？跑者才懂的二三事
健行筆記太平山_見晴懷古步道聖稜線（二部曲）～破劍式
NBA五大長傳助攻 (2018-19賽季)Draymond Green 三大助攻 (2018-19賽季)

中職／沒與高國慶投打對決 彭政閔笑：留點飯給後輩吃

2019-08-14 23:14聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟41歲「恰恰」彭政閔的生涯花蓮最終戰，對戰統一獅隊繳出單場3安猛打賞演出，兄弟也在賽後替彭政閔舉行致敬儀式。不只球迷留到最後送別恰恰，統一獅隊高國慶也在場中與彭政閔同台，但沒有如願進行投打對決，彭政閔笑說：「留點飯給後輩吃。」

兄弟球團今天賽後替彭政閔舉行致敬儀式，被主持人問到對於花蓮球場最深刻的印象，彭政閔環視球場，正好看到獅隊休息室裡已換裝完畢的高國慶，喊了一聲「高國慶掰掰」，現場球迷也起哄大喊「高國慶！高國慶！」希望看到兩人進行投打對決。

40歲的高國慶在6月1日踏上投手丘，生涯初登板對兄弟投1局無失分，上周又一度因球隊大幅落後被拍到在場邊熱身，之後他受訪時更點名想跟彭政閔投打對決。

因此今天賽後，主持人提到兩人對決一事，彭政閔更直接對高國慶說「國慶，現在啊。」而高國慶隨後走上場，先是給了學長彭政閔一個擁抱，並談起兩人自美和中學起建立起的好感情，「他被我欺負了5年，做學長的會被學弟欺負的話，就是好學長。」

儘管現場球迷不斷高喊「對決！對決！」但大家期待的畫面沒上演，彭政閔笑說：「球棒跟球都收起來怎麼對決啦？」高國慶也解釋，先前很巧合的上場投球時，鏡頭拍到恰恰，「感覺他好像手有點癢，很想丟的感覺。」

高國慶表示：「他（彭政閔）在職棒生涯好像沒有沒過球吧，我相信你們應該會想看，不一定要對決到我，如果他有機會上去投的話，我也很想看。」而聽到高國慶這麼一說，彭政閔笑回：「留點飯給後輩吃。」

彭政閔高國慶統一獅

相關新聞

中職／ELEVEN SPORTS考慮退出 猿獅主場轉播恐受影響

2019-08-14 21:24

中職／陳晨威關鍵三壘打致勝 李茲11勝並列第1

2019-08-14 22:21

中職／陳子豪雙響砲轟獅 彭政閔猛打賞告別花蓮

2019-08-14 22:16

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／敗投王伍鐸還未絕望 陳連宏：他也想做好

2019-08-14 18:15

12強／美國黃金教練團出爐 獅隊前打擊教練入列

2019-08-14 16:32

中職／問何時退休？周思齊打趣：打到死蠻酷的

2019-08-14 14:21

中職／恰恰代打未建功 王勝偉轟出勝利

2019-08-13 23:35

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

中職／味全龍周末雲林開訓 邀球迷與「龍」共舞

2019-08-13 12:24

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／蔡崇信買籃網全部股份 史上首位台灣老闆

2019-08-14 10:32

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

NBA／旅美生涯終結 周琦重返CBA加盟新疆

2019-08-14 12:19

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

MLB／今年第2慘 陳偉殷挨道奇3轟狂失6分

2019-08-14 10:08

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

NBA／被交易不爽？ 理查森：想宰掉熱火

2019-08-14 14:35

NBA／金塊前鋒糗大 社群平台曝光主席手機號碼

2019-08-14 09:31

MLB／洋基拿金鶯進補奪80勝 杰曼獨居勝投王

2019-08-14 10:51

日職／王柏融重返先發對羅德5支0 打擊率失守2成8

2019-08-14 20:47

NBA／拒絕告別巡演 卡特：這不是我的風格

2019-08-14 17:15

NBA／看好詹皇重奪王座 傑佛森：保持健康湖人有望奪冠

2019-08-14 18:55

NBA／新賽季東區王者？ 名將皮本看好公鹿

2019-08-14 12:40

NBA／力挺76人 巴克利：東決會擊敗公鹿

2019-08-14 10:33

MLB／刷新神右紀錄 塞爾寫史上最速2000K

2019-08-14 09:35

MLB／轉戰太空人拿2連勝 葛蘭基200勝聽牌

2019-08-14 08:58

MLB／有望挑戰40-40 勇士亞古納MVP呼聲起

2019-08-14 16:16

MiLB／10球僅1好球 曾仁和沒抓出局數丟3分

2019-08-14 13:40

世界盃男籃／歐林尼克膝傷 傳將退出加拿大隊

2019-08-14 14:20

世界盃男籃／波格丹諾維奇關鍵跳投 塞爾維亞勝立陶宛

2019-08-14 13:24

中職／ELEVEN SPORTS考慮退出 猿獅主場轉播恐受影響

2019-08-14 21:24

辛辛那提網賽／秀冠軍置物櫃 謝淑薇女單過頭關

2019-08-14 08:09

MLB／6支6含4支二壘打 狄佛斯現代棒球第一人

2019-08-14 17:00

MLB／伊瓦迪對印人臨危受命 重返紅襪輪值再等等

2019-08-14 17:50

MLB／王牌動刀未定 費城人先找傳奇教頭救打擊

2019-08-14 11:40

中職／恰恰代打未建功 王勝偉轟出勝利

2019-08-13 23:35

日職／陽岱鋼兩分打點二壘打 菅野智之奪下第9勝

2019-08-14 21:43

羽球／昔日當學員 第一女雙在育樂營客串教練

2019-08-14 11:44

MLB／13轟專打金鶯 洋基托瑞斯獲「邦茲待遇」

2019-08-13 23:38

12強／美國黃金教練團出爐 獅隊前打擊教練入列

2019-08-14 16:32

日職／陳冠宇本季首度降二軍 無緣對決王柏融

2019-08-14 15:51

中職／敗投王伍鐸還未絕望 陳連宏：他也想做好

2019-08-14 18:15

MLB／接下達比修悲情棒子 菊池連8場不勝

2019-08-14 11:46

旗山馬拉松 飽覽美濃湖風光

2019-08-14 01:09

菁英盃／陳美莉不在 李宥叡、藍浩語執教淡商嘗鮮

2019-08-14 15:51

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇同日達80勝

2019-08-14 14:47

日職／張奕15日戰西武拚2連勝 對決本田圭佑

2019-08-14 16:55

日職／西武台灣日開球 速水茂虎道練球逾500次

2019-08-14 03:47

中職／問何時退休？周思齊打趣：打到死蠻酷的

2019-08-14 14:21

足球／終止流浪 足協與國體大簽署訓練基地合作

2019-08-14 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top