中職／陳子豪雙響砲轟獅 彭政閔猛打賞告別花蓮

2019-08-14 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟第三棒陳子豪單場五打點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 本季花蓮球場最後一場例行賽，也是中信兄弟「恰恰」彭政閔生涯在花蓮的最終戰，吸引滿場五千名球迷進場，彭政閔以單場3安「猛打賞」回報，陳子豪也用單場雙響砲替球隊轟回勝利，終場兄弟以7：4擊敗統一獅隊，讓彭政閔後山告別戰以贏球收場。

兄弟先發投手黃恩賜相隔超過一個月再先發，也是他職棒生涯首度回家鄉花蓮出賽，但首局就挨轟，獅隊新秀林安可上周敲出生涯首轟、昨天繳出3安猛打賞表現，今天又在首打席揮出右外野陽春全壘打，助獅隊先馳得點，生涯在一軍出賽4場就有兩轟表現。

兄弟打線則在1局下還以顏色，面對獅隊先發投手江辰晏，吳東融選到保送，王威晨揮出二壘打將比數扳平，接著陳子豪掃出右外野2分全壘打，一棒超前比數。

兄弟在4局下又有攻勢，周思齊、王勝偉安打後，吳東融揮出三壘打送回2分，將比數拉開為5：1。獅隊在6局上靠黃恩賜、林祐樂、林靖凱的3支安打追回1分，7局上2出局後再靠潘武雄安打、江亮緯三壘打再追回1分，讓比數形成2分差。

7局下陳子豪再把球掃出右外野全壘打牆，揮出2分全壘打，生涯第5度單場雙響砲，將比數改寫為7：3。獅隊楊家維在9局下棒打兄弟終結者李振昌，揮出左外野陽春砲，但終場兄弟仍以3分差收下勝利。

兄弟黃恩賜今天主投5.2局，被敲出8支安打（1轟），送出6次三振，失2分，拿下本季第2勝。獅隊江辰晏先發4局失5分，吞本季第7敗、4連敗。