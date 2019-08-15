親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

兩岸無人機原來同血統？ 但讓軍事迷愛到搏命的是這款

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

運動筆記尋回一點快樂【話題】哈囉？你有事嗎？跑者才懂的二三事
健行筆記太平山_見晴懷古步道聖稜線（二部曲）～破劍式
NBA五大長傳助攻 (2018-19賽季)Draymond Green 三大助攻 (2018-19賽季)

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00Ramos

是巧合？還是命運的羈絆？中信兄弟「周董」周思齊今年開季前提出薪資仲裁，最終由球團勝出，並於5月17日在中職聯盟官網公布仲裁結果，從開季到5月16日周思齊打得不錯，但在仲裁結果公布今，這段期間他打得非常不理想，表現判若兩人。

數字會說話，從開季到5月16日，中信兄弟總計打了35場，周思齊先發20場，另有8場替補上陣，這段期間他繳出打擊率0.288(73打數擊出21支安打)、上壘率0.329、長打率0.466的成績單，外帶2轟、13分打點，基本上仍維持去年身手。

周思齊從季初開始就要耐心等待薪資仲裁的結果，但他的打擊表現一直很穩定，並沒有被這...
周思齊從季初開始就要耐心等待薪資仲裁的結果，但他的打擊表現一直很穩定，並沒有被這件事所煩心。 聯合報系資料照片
分享

去年球季周思齊出賽110場，其中103場先發，打擊率0.305、上壘率0.353、長打率0.452，另有11轟和64分打點，基本上去年他就是陣中不動的先發球員，如果沒有守外野，就是擔任指定打擊。

可是，在今年5月17日公布薪資仲裁結果之後，一直到昨天賽前為止，兄弟總計打了51場，周思齊僅先發14場，已非固定先發選手，這段期間周董打擊率竟然低到只有0.162(68打數擊出11支安打)，上壘率0.237和長打率0.191更是慘不忍睹，全壘打掛零，勉強打進4分打點，完全失去往昔丰采。

周思齊在薪資仲裁結果公布之後，由於仲裁失敗，很可能就像挨了一記很痛的觸身球一樣，...
周思齊在薪資仲裁結果公布之後，由於仲裁失敗，很可能就像挨了一記很痛的觸身球一樣，接下來的打擊表現大受影響。 聯合報系資料照片
分享

沒有先發，本季周思齊更多時候是擔任代打，代打累計20打數才敲4支安打，打擊率剛好0.200，只打下3分打點，成績不算好，這不是他所熟悉的工作，角色調適有一定難度。

周思齊去年開季前接任球員工會理事長一職，今年2月底提出薪資仲裁，中職史上第一次，當時他表示，希望藉由薪資仲裁，將制度建立起來，還是會做好自己的工作。

只是，5月17日薪資仲裁結果公布，周思齊落敗，那一天中信兄弟還有比賽，而且原本有被排進先發名單、擔任開路先鋒，他決定自請調離先發陣容，最終沒出賽。

周思齊身兼球員工會理事長，主動示範中職史上第一次的球員薪資仲裁，由於結果是一直拖...
周思齊身兼球員工會理事長，主動示範中職史上第一次的球員薪資仲裁，由於結果是一直拖到季中才公佈，他長期背負相當大的壓力，還好總算完成歷史性的里程碑。 聯合報系資料照片
分享

當時周思齊對媒體透露，受仲薪資裁結果影響心情，當下他的心情很複雜、很亂，所以才去找總教練伯納協商，怕他心情會影響場上表現，伯納也覺得在比賽期間得知仲裁結果不太恰當。

也許真的有受薪資仲裁結果影響、也許沒有，無論如何，成績擺在檯面上，周思齊打擊數據的確在薪資仲裁公布前後有一大段落差。昨天是中信兄弟下半季第27場比賽，僅是周思齊在下半季第6度先發，也希望他不要被這些事情所影響，在場上好好發揮球技，打出令人激賞的成績。

周思齊中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

相關新聞

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／花蓮最終戰 恰恰猛打畫句點 子豪雙響相挺

2019-08-15 00:01

中職／陳晨威關鍵三壘打致勝 李茲11勝並列第1

2019-08-14 22:21

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／ELEVEN SPORTS考慮退出 猿獅主場轉播恐受影響

2019-08-14 21:24

少棒／葉弘仁經台彩威力盃洗禮 打出最風光1年

2019-08-15 00:14

少棒／台彩中獎人捐錢 關西少棒新宿舍 小國手喊舒適

2019-08-15 00:09

中職／桃猿揮16安 擊垮悍將穩住下半季龍頭

2019-08-15 00:05

中職／沒與高國慶投打對決 彭政閔笑：留點飯給後輩吃

2019-08-14 23:14

中職／陳子豪雙響砲轟獅 彭政閔猛打賞告別花蓮

2019-08-14 22:16

中職／敗投王伍鐸還未絕望 陳連宏：他也想做好

2019-08-14 18:15

12強／美國黃金教練團出爐 獅隊前打擊教練入列

2019-08-14 16:32

中職／問何時退休？周思齊打趣：打到死蠻酷的

2019-08-14 14:21

中職／恰恰代打未建功 王勝偉轟出勝利

2019-08-13 23:35

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

中職／味全龍周末雲林開訓 邀球迷與「龍」共舞

2019-08-13 12:24

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／蔡崇信買籃網全部股份 史上首位台灣老闆

2019-08-14 10:32

NBA／旅美生涯終結 周琦重返CBA加盟新疆

2019-08-14 12:19

NBA／被交易不爽？ 理查森：想宰掉熱火

2019-08-14 14:35

MLB／今年第2慘 陳偉殷挨道奇3轟狂失6分

2019-08-14 10:08

日職／王柏融重返先發對羅德5支0 打擊率失守2成8

2019-08-14 20:47

MLB／洋基拿金鶯進補奪80勝 杰曼獨居勝投王

2019-08-14 10:51

NBA／金塊前鋒糗大 社群平台曝光主席手機號碼

2019-08-14 09:31

NBA／拒絕告別巡演 卡特：這不是我的風格

2019-08-14 17:15

NBA／看好詹皇重奪王座 傑佛森：保持健康湖人有望奪冠

2019-08-14 18:55

中職／ELEVEN SPORTS考慮退出 猿獅主場轉播恐受影響

2019-08-14 21:24

NBA／新賽季東區王者？ 名將皮本看好公鹿

2019-08-14 12:40

MLB／有望挑戰40-40 勇士亞古納MVP呼聲起

2019-08-14 16:16

NBA／力挺76人 巴克利：東決會擊敗公鹿

2019-08-14 10:33

轉戰CBA勢在必行 林書豪該買張機票了

2019-08-15 07:00

MLB／刷新神右紀錄 塞爾寫史上最速2000K

2019-08-14 09:35

MLB／轉戰太空人拿2連勝 葛蘭基200勝聽牌

2019-08-14 08:58

MiLB／10球僅1好球 曾仁和沒抓出局數丟3分

2019-08-14 13:40

世界盃男籃／歐林尼克膝傷 傳將退出加拿大隊

2019-08-14 14:20

世界盃男籃／波格丹諾維奇關鍵跳投 塞爾維亞勝立陶宛

2019-08-14 13:24

日職／陽岱鋼兩分打點二壘打 菅野智之奪下第9勝

2019-08-14 21:43

MLB／6支6含4支二壘打 狄佛斯現代棒球第一人

2019-08-14 17:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

MLB／伊瓦迪對印人臨危受命 重返紅襪輪值再等等

2019-08-14 17:50

MLB／王牌動刀未定 費城人先找傳奇教頭救打擊

2019-08-14 11:40

中職／敗投王伍鐸還未絕望 陳連宏：他也想做好

2019-08-14 18:15

NBA／蔡崇信737億買籃網 NBA首位台灣老闆

2019-08-15 00:30

12強／美國黃金教練團出爐 獅隊前打擊教練入列

2019-08-14 16:32

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

菁英盃／陳美莉不在 李宥叡、藍浩語執教淡商嘗鮮

2019-08-14 15:51

日職／陳冠宇本季首度降二軍 無緣對決王柏融

2019-08-14 15:51

羽球／昔日當學員 第一女雙在育樂營客串教練

2019-08-14 11:44

日職／王柏融5打數沒安打 火腿吞本季最長8連敗

2019-08-14 20:55

MLB／接下達比修悲情棒子 菊池連8場不勝

2019-08-14 11:46

日職／張奕15日戰西武拚2連勝 對決本田圭佑

2019-08-14 16:55

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇同日達80勝

2019-08-14 14:47

中職／陳子豪雙響砲轟獅 彭政閔猛打賞告別花蓮

2019-08-14 22:16

中職／陳晨威關鍵三壘打致勝 李茲11勝並列第1

2019-08-14 22:21

中職／花蓮最終戰 恰恰猛打畫句點 子豪雙響相挺

2019-08-15 00:01

NBA／鮑爾新刺青致敬黑人傳奇 歐巴馬也在其中

2019-08-14 18:07

中職／問何時退休？周思齊打趣：打到死蠻酷的

2019-08-14 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top