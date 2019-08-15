中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

是巧合？還是命運的羈絆？中信兄弟「周董」周思齊今年開季前提出薪資仲裁，最終由球團勝出，並於5月17日在中職聯盟官網公布仲裁結果，從開季到5月16日周思齊打得不錯，但在仲裁結果公布今，這段期間他打得非常不理想，表現判若兩人。

數字會說話，從開季到5月16日，中信兄弟總計打了35場，周思齊先發20場，另有8場替補上陣，這段期間他繳出打擊率0.288(73打數擊出21支安打)、上壘率0.329、長打率0.466的成績單，外帶2轟、13分打點，基本上仍維持去年身手。

周思齊從季初開始就要耐心等待薪資仲裁的結果，但他的打擊表現一直很穩定，並沒有被這件事所煩心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年球季周思齊出賽110場，其中103場先發，打擊率0.305、上壘率0.353、長打率0.452，另有11轟和64分打點，基本上去年他就是陣中不動的先發球員，如果沒有守外野，就是擔任指定打擊。

可是，在今年5月17日公布薪資仲裁結果之後，一直到昨天賽前為止，兄弟總計打了51場，周思齊僅先發14場，已非固定先發選手，這段期間周董打擊率竟然低到只有0.162(68打數擊出11支安打)，上壘率0.237和長打率0.191更是慘不忍睹，全壘打掛零，勉強打進4分打點，完全失去往昔丰采。

周思齊在薪資仲裁結果公布之後，由於仲裁失敗，很可能就像挨了一記很痛的觸身球一樣，接下來的打擊表現大受影響。 聯合報系資料照片 分享 facebook

沒有先發，本季周思齊更多時候是擔任代打，代打累計20打數才敲4支安打，打擊率剛好0.200，只打下3分打點，成績不算好，這不是他所熟悉的工作，角色調適有一定難度。

周思齊去年開季前接任球員工會理事長一職，今年2月底提出薪資仲裁，中職史上第一次，當時他表示，希望藉由薪資仲裁，將制度建立起來，還是會做好自己的工作。

只是，5月17日薪資仲裁結果公布，周思齊落敗，那一天中信兄弟還有比賽，而且原本有被排進先發名單、擔任開路先鋒，他決定自請調離先發陣容，最終沒出賽。

周思齊身兼球員工會理事長，主動示範中職史上第一次的球員薪資仲裁，由於結果是一直拖到季中才公佈，他長期背負相當大的壓力，還好總算完成歷史性的里程碑。 聯合報系資料照片 分享 facebook

當時周思齊對媒體透露，受仲薪資裁結果影響心情，當下他的心情很複雜、很亂，所以才去找總教練伯納協商，怕他心情會影響場上表現，伯納也覺得在比賽期間得知仲裁結果不太恰當。

也許真的有受薪資仲裁結果影響、也許沒有，無論如何，成績擺在檯面上，周思齊打擊數據的確在薪資仲裁公布前後有一大段落差。昨天是中信兄弟下半季第27場比賽，僅是周思齊在下半季第6度先發，也希望他不要被這些事情所影響，在場上好好發揮球技，打出令人激賞的成績。