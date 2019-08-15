日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

日職競爭激烈，每年都有許多具大聯盟資歷的洋將來來去去， 但並不是每個人都能適應日職的環境，尤其是先發投手這塊，近年來能投出成績的並不多，像廣島的強森(Kris Johnson)、阪神的梅森哲(Randy Messenger)及歐力士的狄克森(Brandon Dickson)這種能奮戰超過5年的洋投更是稀有，即使第一個球季投出不錯成績，但隔年就被分析研究透徹而表現一落千丈的洋投也不在少數，今年球季就有好幾個例子活生生地呈現在球迷的眼前。

梅森哲在阪神虎滿10個球季，取得不算外籍球員名額的資格，讓球隊佔了一個洋將缺的便宜，同時他在日職生涯累計勝投也達到98勝，本季就有機會破百，可以看出他長期對阪神的貢獻。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

第一個是阪神的賈西亞(Onelki Garcia)，賈西亞雖上過大聯盟，但資歷並不顯赫，只在13年的道奇及17年的皇家出賽過，共登板5場，1場先發，投7又1/3局，兩年的防禦率都是13.50，由於在17年底多明尼加的冬季聯盟表現不錯，而被中日簽下，沒想到在18年球季竟成為中日先發投手群中的救世主，不但先發26場、投球局數168又2/3局都是全隊最多，13場勝投只輸給菅野智之、大瀨良大地為央聯第三，其他如132次三振、2.99防禦率及65.38%的QS(優質先發)率，都排名聯盟前五，他的存在適時解決了大野雄大迷航的問題，雖然中日去年戰績是倒數第二，但賈西亞的成績讓他在季後賺到了一份大肥約。

去年戰績墊底的阪神，在自由球員市場上再度下重手，先是從歐力士挖角來西勇輝，再以加薪兩倍的代價簽下賈西亞，賈西亞的年薪從5千萬一下來到1億7千萬日幣，晉身億元男。沒想到賈西亞拿大錢後卻變成另一個人，本季至今出賽先發15場，只拿下2勝6敗，防禦率高達5.16，而15場只投了83又2/3局，被打出104支安打，平均一場投不到6局，1局也要被打出超過1支安打，QS率驟降到只有26.67%。

阪神陣中原有梅森哲、岩貞祐太、才木浩人等不錯的先發，在西及賈西亞這兩名加起來有25勝左右實力的強投加入後，今年的先發戰力令人期待，誰知道有多位主力先發受傷，而賈西亞拿高薪卻又交不出應有的績效，攻擊火力也未改善，也難怪阪神本季還是只能在後段班稱霸。

阪神洋投賈西亞就是標準的曇花一現，簽下肥約之後表現判若兩人。 擷圖自維基百科／Minda Haas Kuhlmann攝影 分享 facebook

波辛格(Mike Bolsinger)是另一個表現判若兩人的洋投，他的資歷比賈西亞要好，從14年起連續4季都有在大聯盟出賽的紀錄，15年還曾進入到道奇的先發輪值內，該年投出6勝6敗3.62防禦率的佳績，17年季後與羅德簽約，18年首次在日職出賽，投球內容十分優異，整季先發出賽20場，拿下13勝2敗3.06防禦率的成績，季中還曾11連勝，最終以86.7%的勝率獲得勝率王，QS率也高達65%，季後年薪加倍來到1億8千5百萬日幣。不過波辛格在8月中的一次出賽只投1局就感到右手不適，隨即被降至二軍治療，9月再上一軍，但之後的兩場先發表現極度不理想，球季最後一場先發甚至只投了1又2/3局就丟掉7分自責分。

不知道是否是上季的傷勢未完全康復，或是本身的調整不佳，波辛格今年從季初的投球內容就不理想，至今也只有5月的表現較佳，其他已完成賽程的月份防禦率都超過4，而他與賈西亞有著同樣的問題，本季投滿6局的比賽只有4場，QS率一樣是很低的26.67%，防禦率也上升至4.85，整個控球變得很糟，球壓不下來，進壘角度比上季來得高，導致BB/9從3.29增加到5.42，被全壘打的支數也已暴增一倍，從7支到14支，戰績則是3勝4敗，完全不像是一個上季才拿下勝率王的投手。季中他也曾因狀況不佳及受傷而多次下放至二軍，但仍沒有找回去年的王牌身手，這也直接影響到羅德的戰績，羅德目前還在後段班力爭上游。

波辛格剛從美職轉戰日職時威風八面，一度寫下11連勝紀錄，但羅德去年給他薪水加倍後，本季被全壘打數也跟著加倍，同時控球能力衰退很多。 歐新社資料照片 分享 facebook

賈西亞及波辛格本季雖然表現有很大的落差，但畢竟去年有實績，只要身體沒有多大的問題，預料球隊還是會再給他們一年的時間觀察，不過高年薪被減是一定的，只是遇到這種保鮮期僅一年，隔年成績就一落千丈的洋將，球團高層跟教練團應該也會感到十分頭痛吧。