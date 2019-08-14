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中職／敗投王伍鐸還未絕望 陳連宏：他也想做好

2019-08-14 18:15聯合報 記者藍宗標╱即時報導

悍將決定再給敗投王伍鐸先發機會，16日將在新莊球場對決統一獅隊。 聯合報系資料照...
悍將決定再給敗投王伍鐸先發機會，16日將在新莊球場對決統一獅隊。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影
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富邦悍將隊洋投伍鐸本季出賽19場（16場先發），投出2勝11敗、防禦率5.26，已經超過三個月未有勝投，悍將決定再給他先發機會，16日將在新莊球場對決統一獅隊，悍將總教練陳連宏說：「伍鐸也想把工作做好。」

中職「831洋將大限」只剩半個月，各隊選定三名洋投後，到球季結束不能再變動，悍將確定在伍鐸、羅力、包林傑、班華德4選3，月底將有一人遭釋出。

陳連宏表示，不太可能尋找新洋投，如果再找人，來台還要辦好工作證才能投球，時間上會拖延，就是從現有陣容決定人選。

伍鐸毫無去年14勝奪下中職勝投王的氣勢，本季最近一勝是5月4日，接下來十場先發吞下七連敗，單季11敗寫下個人在中職五個球季新高，被轟出21支全壘打也是全聯盟最慘。

陳連宏表示，投手每年狀況都不一樣，伍鐸本季確實比去年差，但若下放二軍就無法調整，制度（必須解約）就是這樣，投起來會很掙扎。

班華德在二軍出賽兩場，何時在一軍亮相仍待觀察，陳連宏說：「以他上一場的表現，整體狀況還可以，但一軍出賽時間還不一定。」

班華德七日對中信兄弟二軍先發六局，用了102球，被揮出五支安打，包括一支全壘打，失四分（三分自責）吞敗。

伍鐸陳連宏中職

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