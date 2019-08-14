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中職／問何時退休？周思齊打趣：打到死蠻酷的

2019-08-14 14:21聯合報 記者王燕華╱即時報導

中華職棒中信兄弟球員周思齊（右）與陳柏豪，今天到花蓮與小球員分享棒球人生。記者王...
中華職棒中信兄弟球員周思齊（右）與陳柏豪，今天到花蓮與小球員分享棒球人生。記者王燕華／攝影
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中華職棒中信兄弟球員周思齊、陳柏豪，今天到花蓮，與在地小球員們分享他們的棒球人生路。周思齊被問到，同隊球星「恰恰」彭政閔預計球季後退休，他要打到幾歲？38歲的周思齊表示自己沒設限，但聽到有小球員起鬨說「打到死」，他覺得不錯，這句話挺酷的。

「周董」周思齊出身花蓮光復鄉太巴塱部落，為回饋故鄉基層棒球，成立「球芽基金」，獎勵品學技兼優的球員，他目前是台灣球芽棒球發展協會理事長，帶著今年3月出版的新書《GAME ON! 周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事》，回鄉與小球員分享，並頒發閱讀獎金，他國中時期的老師陳秀珠專程到場，與他相見歡。

兩名職棒球星到場，設在文化局圖書館一樓文化電影院的會場被擠爆，小球員的問題五花八門，中原國小球員李禹堯問他打不到球、失誤、輸球了怎麼辦？也有球員好奇他的棒球之路有沒有想過要放棄？怎麼保養身體避免運動傷害？

身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊，今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀獎金。記...
身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊，今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀獎金。記者王燕華／攝影
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周思齊笑說，自己到國小5年級還跟不到球，直到6年級才打到球，這就是棒球好玩的地方，要經過長年累月的訓練，才有好表現。他認為，失誤不是壞事，才會知道自己的缺點在哪裡，為什麼接不到球？才會進步。

對於運動傷害，周思齊幽默說，自己的肩膀和腳容易受傷，他花很多時間去保養，與傷痛做朋友，所以「我現在38歲，但看起來28歲」。提到年齡，大家好奇他有沒有退休計畫？周思齊開玩笑說，彭政閔宣布要退休後，「大家都把矛頭指向我」，但他不設限，覺得「打到死」這句話挺酷的。

高中畢業就進入職棒的陳柏豪則說，輸球的時候大家都難過，但沒關係，記住哪裡做不好，再進步就好。有小球員辛辣發問「中職主審好球帶變來變去怎麼調適?」陳柏豪說，還是要尊重主審，自己投到該有的位置，主審不喜歡，就笑笑點頭，下一顆繼續攻擊好球帶。

一直以輕鬆幽默方式回應問題的周思齊，在被問到「去年表現優異，但今年多數時間從板凳出發」時，收起笑容說，今年是他第15個職棒球季，棒球路起起伏伏，也曾風光，也曾遇到假球、差點沒球打，他不會在意這件事，更勉勵小球員們要鍛鍊心智，像他一樣擁有強大的心智，遇到逆境時，勇於面對並克服挑戰。

中職球員周思齊（左3）出身花蓮，他國中時候的老師陳秀珠（2）今天專程到場，參加他...
中職球員周思齊（左3）出身花蓮，他國中時候的老師陳秀珠（2）今天專程到場，參加他的講座。記者王燕華／攝影
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身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊（右4），今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀...
身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊（右4），今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀獎金。記者王燕華／攝影
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身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊（右），今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀獎...
身兼球芽棒球發展協會理事長的周思齊（右），今天到花蓮與小球員們分享，並頒發閱讀獎金。記者王燕華／攝影
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周思齊棒球彭政閔

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