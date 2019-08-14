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中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00Tzuyi

伍鐸是連續兩年是聯盟最會吃局數的投手，而且還是去年的勝投王，但在8月11日吞下本季第11敗後，不得不讓富邦悍將認真思考他的去留問題。如果在早期所謂免洗洋將時代，這可能不是新聞，但近年各隊大手筆找外援的情況下，洋將幾乎成為勝利保證，今年狀況不佳的卻不只他一位。

好不容易富邦悍將土投開始發威，卻因為洋投伍鐸失去壓制能力，造成無法延續士氣及拿下...
好不容易富邦悍將土投開始發威，卻因為洋投伍鐸失去壓制能力，造成無法延續士氣及拿下連勝。 聯合報系資料照片
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相較於前幾年的瘋狂打擊年，今年中華職棒整體的打擊數據已經大幅下修，相對的就是多數投手更加得心應手。確實在本土投手方面突飛猛進，多位年輕新秀一躍成為先發大將，造就今年不少話題。但原本佔據先發的洋投，狀況則不如預期，有幾位洋投一度被調到牛棚調整，表現十分掙扎。

截至目前為止，離隊的洋投已經有肯恩、艾迪頓、史博威、索沙、知念広弥、奧斯丁。四隊都已經有更換過，也都無緣重現三洋投打天下的情景。這些洋將離隊的方式雖然有所不同，但除了索沙是被韓國職棒挖角，以及連投都還沒投的肯恩外，其他還有像陪老婆生產離開的奧斯丁，或是因傷被解約的艾迪頓，他們今年整體表現都不算很理想。

統一獅洋投奧斯丁在季初曾是熱門話題球員，但因不夠穩定一度轉為中繼投手，最後因陪待...
統一獅洋投奧斯丁在季初曾是熱門話題球員，但因不夠穩定一度轉為中繼投手，最後因陪待產的老婆而離隊。 聯合報系資料照片
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以去年的成績為來看，吃局數較多的洋投中，防禦率表現最佳的是羅里奇的3.17，較高的則是瑞安4.31，超過5的則幾乎都無法待到季末。目前現有的洋將中，除伍鐸幾乎難逃提前打包外，統一獅的瑞安、Lamigo冠猛防禦率都超過5，他們如果再沒有好的表現，8月底的洋將大限都有可能被取代。

防禦率4左右的洋投對於球隊而言則是比較尷尬，像是富邦悍將的包林傑、中信兄弟的紐維拉，就是時好時壞，穩定度會讓教練團又愛又恨。逼得球隊只能騎驢找馬，他們也不一定可以撐到最後。目前除了統一外，其他三隊都有4位洋投，不無機會在8月底前出現換人潮。

這幾年中華職棒的洋將來源，除了回鍋的老面孔，及少數日、韓職棒或南美洲的棒球聯盟外，超過8成都來自於美國職棒獨立聯盟。這被視為美國職棒的跳板，原本尋求重返大聯盟的王建民、倪福德等球員都曾經加入。不過雖然統稱獨立聯盟，但就包含大西洋聯盟、邊疆聯盟…等9個聯盟。

獨立聯盟是中華職棒洋將的人才庫，富邦悍將目前就從大西洋聯盟的長島鴨隊找來班瓦特(...
獨立聯盟是中華職棒洋將的人才庫，富邦悍將目前就從大西洋聯盟的長島鴨隊找來班瓦特(Travis Banwart)。 截圖自長島鴨隊官網
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不同的獨立聯盟，代表有不同的能力，也是被判定從1A到3A都有，中華職棒的洋將，則大部分來自於從被視為有3A能力的大西洋聯盟。獨立聯盟與美職一直都有互通，但有些球員卻無法回到小聯盟，只能來亞洲發展，這就是問題之一。他們都可能年紀、有傷等狀況，造成他們只能另謀生路。

連年征戰加上中職很操洋投，許多老面孔的投手，遭遇的就是傷勢問題，目前中職制度無法讓他們好好養傷，球隊只能立刻割捨。另一方面以往網羅洋將，多偏向有亞洲棒球經驗的球員，不過今年許多洋將都是首度離開美洲，初來乍到不一定能馬上習慣悶熱的氣候、打者習性等，造成無法適應環境，這些影響身手的因素使得整體洋將水準下滑不少。

由於各隊都還是讓洋投吃下大部份先發場次，他們更能負擔較多的局數，因此仍是相對重要的角色。洋將聘用成為各隊重要功課之一，除了看成績外，經歷、身體狀況等都是要考量的重點，付出買斷金及薪水外，無非希望能得到相對的回報。索沙離隊後，今年投手話題由洋將轉為本土，雖是好事一樁，但基於整體比賽精采度，若能有更強的外援，比賽應會更刺激好看。

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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