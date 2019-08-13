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中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信兄弟林智勝 。 報系資料照
中信兄弟林智勝 。 報系資料照
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中信兄弟隊今天在花蓮球場對戰統一獅隊，林智勝、王勝偉先後開轟，洋投紐維拉先發八局失兩分，終場以5：2獲勝；「恰恰」彭政閔未先發，八局下代打揮出中外野飛球出局，明天再戰獅隊將是生涯19年在花蓮球場最後一戰。

獅隊三局上兩出局後，林靖凱利用兄弟三壘手王威晨失誤上壘，林安可揮出二壘打攻下全場第一分，四局上再靠高國慶、蘇智傑、郭峻偉安打攻下第二分，取得2：0領先。

兄弟打線前三局無法突破獅隊洋投亞力克的封鎖，四局下陳子豪揮出內野安打，林智勝轟出兩分砲，本季第18轟、生涯第275轟追平比數。

兄弟五局下靠王勝偉陽春砲、本季第九轟，反以3：2超前，七局下張志豪保送後，吳東融適時安打追加一分，八局下王威晨安打、林智勝高飛犧牲打再添一分，終場以三分之差獲勝。

紐維拉用113球完成八局任務，被揮出11支安打，失兩分只有一分自責，戰績升至3勝2敗，獲選單場MVP；李振昌九局上接手，連飆三次三振，奪下本季第二次救援成功。

獅隊全場11安紀錄，新兵林安可包辦三支，七局上揮出隊史第五千支二壘打，團隊安打數比兄弟多四支，但全場留下十個殘壘，成為輸球主因；兄弟二棒王威晨四支二，從7月11日至今連續21場比賽出現安打。

亞力克先發七局，被揮出六支安打、失四分，吞下本季第三敗，勝場還未開張。

林智勝王威晨

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