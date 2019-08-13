棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園平鎮棒球整建工程延宕，桃園盃三級棒球賽將在9月22日開打，市議員楊家俍（右）今天到球場，了解緊盯工程進度。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市平鎮棒球場暨射箭場整建工程，因廠商財務及設計監造等問題，工期一再延宕。桃園盃三級棒球錦標賽，預計9月22日開打，市議員楊家俍將邀體育局會勘，先解決球場植草皮、排水整平等問題，好讓桃園盃賽事或選手練習，能在重新整建且設施新穎的平鎮棒球場舉行。

市議員楊家俍表示，平鎮棒球場設施老舊，桃園平鎮區是培育三級棒球選手的搖籃，前年他與時任市議員謝彰文，以桃園市棒球委員會正、副主委身分，到中央體育署爭取6500萬元經費，讓整建的棒球場擴增室內棒球練習場地及健身房等新穎設施，總經費擴充升級為1.7億元規模。

棒球場整建工程前年底動工後，原訂今年4月完工，工程延宕問題，經市府多次居間協調，原訂8月底完工，因最近天候等因素，完工日程恐怕還會延後，連帶也影響毗鄰德育公園，步道及周邊人行道整建，以及開放社區居民休憩使用時程。

平鎮棒球場暨射箭場重建工程，包括球場看台及周圍人行道等硬體工程都完成，工程進度已達95%左右。楊家俍表示，棒球場訓練牛棚、草坪以及防撞片等收尾工程，包商目前正加緊趕工，希望能夠趕在9月前完工，讓桃園盃全國三級棒球錦標賽，能夠如期在新整建棒球場地進行。

楊家俍今天到球場了解球場植草情形。蔡姓承包商表示，上周利奇馬颱風下大雨後，正檢討修正棒球場排水及草地整平等問題，球場防撞片及掛網支撐架已完工，新植草皮後約需40天養護生長期，現正趕工新植草皮中，會捉緊完工日程。