日職／陽岱鋼代打1次掛零 巨人4連勝穩居龍頭

2019-08-12 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



巨人隊今天作客廣島馬自達球場，對廣島隊進行三連戰首戰，旅日老將陽岱鋼未先發，九局上才輪到代打機會，揮出二壘飛球出局；巨人終場八比七險勝，最近四連勝、六連不敗，中央聯盟排名仍居榜首，領先排名第二的橫濱隊拉大到三場勝差。

廣島吞下三連敗，在央聯排名仍居第三，落後巨人4.5場勝差。

陽岱鋼本季出賽79場，打擊率2成89、全壘打4支、打點16分，最近連續四場沒有安打，但都非先發身分，每場頂多一或兩個打數。