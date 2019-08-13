中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

前天富邦悍將左投陳仕朋，對中信兄弟先發7局無失分拿下本季第7勝，表現相當亮眼，加上桃猿左投王溢正有9場「先發勝投」(另有1場後援勝投)，兩人可望攜手寫下一空前紀錄，那就是中職30年歷史，第一次單季有兩名本土左投皆拿下10場「先發勝投」。

中職歷史上優質先發左投並不多，奇貨可居，林英傑拿到59勝、其中53場先發勝，其中59勝是歷年左投最佳，王溢正以55勝緊追其後，54場先發勝已超越林英傑，成為歷年左投最多。

王溢正2013年季中結束旅外生涯，返台加盟桃猿，中職生涯防禦率4.93、每局被上壘率1.54，其實成績不算太突出，不過他的價值在於從2014年以後，單季至少吃下百局，總冠軍賽更是屢建奇功，絕對是近年來最經典本土左投。

Lamigo桃猿投手王溢正在中職生涯已拿下55勝，有機會在本季就追上林英傑成為史上最多勝左投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

翻閱歷史，單季有兩名本土左投拿到兩位數勝投僅2001年，當時和信鯨謝承勳奪15勝、兄弟象張士凱有10勝；不過要特別說明的是，那一年張士凱其中1勝為後援勝，另外9場為先發勝，因此，王溢正和陳仕朋大有機會在今年攜手寫歷史。

陳仕朋是台中人，三級棒球時期都在當地發展，歷經忠孝少棒、西苑青少棒和青棒，多次入選國家隊，可以說一路順遂，也沒受過大傷，同學游霆崴稱讚陳仕朋是天才型球員。

2016年陳仕朋高中畢業即投入中職選秀，義大犀牛以第2輪指名選進，簽約金410萬元，當時就有球探評價義大選得很好。

義大犀牛在2016年選進3名球員，由左至右為李宗賢、申皓瑋、陳仕朋。陳仕朋起步雖然較慢，但有機會發展成中職少見的強力左投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

只是，陳仕朋養成過程不是很順利，2017年在二軍防禦率高達6.65，2018年有較多機會在一軍，出賽7場其中6場先發，一軍防禦率高達7.24，他一度感嘆不會投球了。

還好陳仕朋遇到了王建民，修正投球機制，縮短揮臂軌跡，取得不錯的效果，今年出賽17場都是先發，總計投了90.2局，平均每次先發投5局，戰績7勝7敗、防禦率3.77，僅出現24次四壞保送，整體表現不俗。

富邦悍將先發投手陳仕朋近來越投越有信心，有效壓低失分，防禦率已降到他本季最佳的3.77。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

事實上，陳仕朋大四屆的西苑學長江辰晏，剛進職棒其實更被看好，2015年拿6勝，去年拿8勝，有單季10勝實力，不過今年先發15場只奪4勝，已兩個月不知勝投滋味，不然江辰晏也有能力和陳仕朋、王溢正聯手挑戰先發「3X10」。

「是金子就會發亮。」富邦悍將總教練陳連宏，曾盛讚陳仕朋是陣中第一號本土投手，今年果然發光發亮；國內左投手奇缺，優質左投陳偉殷、王維中、陳冠宇都在國外打拚，陳仕朋橫空出世更顯可貴，如果穩定成長，未來絕對是國家隊不可或缺的戰力。